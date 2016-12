© AFP

Et sollt e spektakuläert Chrëschtdag fir d'Famill ginn an dowéinst haten d'Elteren extra e "Weihnachtsmann" organiséiert an eng Niwwelmaschinn opgestallt. De bäertege Mann sollt aus dem Niwwel kommen an d'Kanner iwwerraschen.Leider haten d'Noperen dat net matkritt an hunn de villen Niwwel fir Damp gehalen an direkt d'Pompjeeë geruff. Déi koumen séier op d'Plaz an hunn d'Evenement gestéiert. Zum Gléck war et jo awer just Niwwel.De Kommandant vun de Pompjeeën huet d'Nopere verwarnt, datt si bei esou engem Fall fir d'Éischt emol d'Leit am Haus sollten informéieren, well sech d'Situatioun dann opgekläert hätt. D'Kanner, deenen hir "Bescheerung" gestéiert gouf, duerften als Entschiedegung am Pompjeeswon Plaz huelen.