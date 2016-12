© afp

An engem klengen Duerf bei San Luis Potosi, am Norde vu Mexiko, wou normalerweis 200 Leit wunnen, sollt d'Party vum Joer gefeiert ginn. 1,3 Millioune Leit haten iwwer Facebook uginn, dass se de 26. Dezember op de 15. Gebuertsdag vum Rubi Ibarra Garcia géife kommen.De Papp vum Meedchen, de Crescencio Ibarra, hat an enger klenger Videobotschaft jiddereen invitéiert. Obwuel de 15. Gebuertsdag a Mexiko eppes Besonnesch ass, war dem Papp seng Aktioun e bëssen ausser Kontroll geroden. Souguer eng Fluchgesellschaft war op d'Party opmierksam ginn an hat Flich zu gënschtege Präisser ugebueden.Et wier net méi ze kontrolléiere gewiescht, esou de Papp.D'Autoritéite vun der Stad haten dunn d'Party op eng aner Plaz verluecht, eng mat e puer Hektar, wou ee méi Leit hätt kéinten opfänken. Fir fir d'Sécherheet ze suergen, hate si och Sécherheetspersonal agestallt.Vun deene 1,3 Milliounen ugemellte Leit, waren der awer schlussendlech "nëmmen" 10 000 do.Déi mexikanesch Medien hunn och schonn e Videospill erausbruecht, wou e Meedchen iwwert e rouden Teppech trëppelt an Invitatioune ronderëm sech schéisst.