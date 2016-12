Schonn an aller Herrgottsfréi hate sech um Dënschdeg de Moien honnerte vu Leit virum neien "Bauhaus" versammelt.

© Joëlle Muller

Vill waren esouguer mat Schubkare komm an der Hoffnung, e Lous ze gewannen, deen dann an eng Bëtongsmaschinn kënnt an eventuell zu engem Akafsbong vun 1000 Euro féiert.Op der Plaz suergt ënnert anerem RTL Radio Lëtzebuerg fir Animatioun.Um Dënschdeg huet deen neie Baumaart "Bauhaus", bekannt och vun der däitscher Tëlee, seng Dieren op der Cap opgemaach.