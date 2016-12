Déi amerikanesch Actrice Carrie Fisher war déi lescht Deeg am Spidol an engem kriteschen Zoustand wéint engem Häerzinfarkt.

No Häerzinfarkt

Si hat op Hellegowend op engem Vol vu London op Los Angeles, kuerz virun der Landung, ee schwéieren Häerzinfarkt. Sanitäter hate si um Fluchhafen reaniméiert a si gouf dunn an ee Spidol bruecht.No 3 Deeg stierft d'Carrie Fisher am Alter vu 60 Joer.D'Carrie Fisher gouf bekannt duerch hir Roll als Prinzessin Leia an de Star Wars-Filmer.[comment