Wéinst enger Stéierung am System kënnen op Silvester de ganzen Dag keng Misë méi gemaach ginn, och Lëtzebuerg ass concernéiert.

Life&Style: Am meeschte gelies

Et gëtt den Ament e Problem mam däitsche Lotto. Dat huet West Lotto der Loterie Nationale matgedeelt.Wéinst enger Stéierung am System kënnen um Samschdeg, also op Silvester, de ganzen Dag keng Misë méi gemaach ginn, och Lëtzebuerg ass concernéiert.Betraff ass d'Spill "6 aus 49".Am Jackpot sinn 13 Milliounen €. Op Silvesterowend gëtt gezunn.