Virun e puer Deeg krut de 54 Joer ale Ma Van Nhat an enger Operatioun, déi 3 Stonne gedauert huet, aus sengem Bauch erausoperéiert.Den Nhat war 1998 no engem Autosaccident operéiert ginn. Bal 18 Joer laang hat de Mann keng Problemer an huet ganz normal gelieft. Virun e puer Wochen dunn huet hie geklot, datt hien de Bauchwéi hätt an hie gouf ënnersicht. Beim Ultraschall ass festgestallt ginn, datt hien d'Schéier nach a sengem Bauch hat.D'Autoritéiten hunn zanter der rezenter Operatioun probéiert, den Dokter ze fannen, deen d'Schéier am Bauch vergiess hat. Bis elo ass hinnen dat awer net gelongen.