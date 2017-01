De schwaarz-wäisse Schwäertwal hat méintelaang virdrun eng Longenentzündung a wier elo mat 36 Joer gestuerwen, sou e Porte-parole vum Park.



Onbekannt ass den Tilikum net, hie war am Laf vun de Joerzéngten a Gefaangenschaft an e puer Tëschefäll verwéckelt, bei deenen 3 Mënschen ëm d'Liewe komm sinn.



2010 war den Orka op tragesch Manéier bekannt ginn, nodeems hien seng Trainerin Dawn Brancheau am Sea World ëmbruecht huet. Ma scho virdrun, 1991, hat hien an engem kanadesche Fräizäitpark eng Biologiestudentin um Gewëssen, wéi déi ausgerutscht war an, an d'Becke gefall war. 1999 war e Mann ënner mysteriéisen Ëmstänn a sengem Becke fonnt ginn, dee sech iwwer Nuecht an de Park geschlach hat.



Nach méi Unerkennung an den USA krut den Tilikum dunn 2013, nodeems d'Dokumentatioun "Blackfish" gewise gouf. Do ass een der Fro nogaang, wéi eng Auswierkungen eng Gefaangenschaft op wëll Déieren huet. No dëser Dokumentatioun goufen et massiv Petitiounen, déi dem Tilikum seng Fräiheet gefuerdert hunn.



De Sea-World-Direkter Joel Manby huet nom Dout vum Orka erkläert, dass den Tilikum eng besonnesch Plaz am Häerz vun der Sea-World-Famill an am Häerz vu Millioune Mënschen hätt, déi hien inspiréiert hat.