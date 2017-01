© afp

D'Beamten hunn hie just, nodeems se genau gekuckt haten, entdeckt.



De Mann an e weidere Verdächtege waren der Police an der Nuecht vum Samschdeg op e Sonndeg virdru bei enger Gemeng opgefall. Wou d'Beamte beim Asaz hiren Déngschtwon geparkt haten, hu si just ee vun den zwee Männer gesinn, den aneren hat versicht sech an engem Koup Schnéi ze verstoppen.

Am Auto vun de Verdächtegen huet d'Police du Geschir fir anzebriechen fonnt, esou wéi och Réier aus Koffer déi kuerz virdru vum Gemengegebai ofmontéiert gi waren.



D'Police huet eng Enquête lancéiert.