Wéi RTL.be mellt, hätt d'Prinzessin Tessy sech an engem Communiqué zu Wuert gemellt: "Je suis très triste de confirmer que Louis et moi allons divorcer après être restés ensemble pendant 12 ans".Weider huet d'Tessy awer präziséiert, datt si als Elteren nach ëmmer zesumme fir hir "deux précieux garçons" wäerten do sinn.Et ass ganz traureg fir eis zwee, datt mir hu missten erausfannen, datt jidderee elo säi Wee muss goen. Weider koum d'Demande, datt een hier an och d'Privatliewe vun den zwee Jonge respektéiere soll.2006 huet sech d'Koppel, kuerz no der Gebuert vun hirem éischte Jong, dem Prënz Gabriel Michael Louis Ronny, d'Jo-Wuert ginn. Ee Joer dono koum hiren zweete Fils, de Prënz Noah Etienne Guillaume Gabriel Matthias Xavier, op d'Welt. De Prënz Louis hat eréischt 19 Joer, wéi bekannt gouf, datt hie Papp géif ginn. Deemools war hien, genau wéi d'Tessy Antony, an der Arméi.Et ass eréischt déi zweete Scheedung an der Groussherzoglecher Famill. 2004 gouf de Prënz Jean, Brudder vum Grand-Duch Henri, vum Hélène Vestur gescheet, mat deem hie 17 Joer bestuet war.No der Scheedung muss d'Tessy Antony op den Titel "Princesse de Luxembourg, Princesse de Nassau et de Bourbon-Parme" verzichten. Deen Titel krut et 2009 vum Grand-Duc.