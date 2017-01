E grappvoll Leit hate sech am Ellergronn Rendez-vous ginn, fir bei herrlechem Wieder d'Natur ze genéissen.

Um 10 Auer e Samschdeg de Moien ass et lassgaangen zu Esch. Iwwer 10 Kilometer goung et iwwer Bierg an Dall. Zum Schluss vum Spadséiergang goufen d'Wanderfrënn, ugefouert vum Guy Van Hulle, mat engem gudden Ierzebulli verwinnt.Méi Andréck den Owend um 19.30 Auer op der Tëlee.