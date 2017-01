Am Café Atilla zu Ettelbréck hate sech vill Leit afonnt, fir ze kucken, ob d'Kelly Decker eng Ronn bei DSDS weider kënnt.

Zesumme mam Kelly Decker konnten d'Leit da ganz genau gesinn, wéi et him virum Dieter Bohlen a Co beim Casting fir Deutschland sucht den Superstar ergaangen ass.