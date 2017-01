Opgefall war d'Déier, well et keng Steiermark um Collier hat.

Wéi de Mann drop ugeschwat gouf, datt säi Mupp keng Steiermark unhat, sot hien, datt et sech beim Déier net ëm en Hond, mä ëm e Schof handele géif. A fir e Schof misst ee keng Steiere bezuelen.Den Hafenvogt, deem d'Déier am Hafe vu Rostock opgefall war, huet doropshin d'Police informéiert, déi bei de Mann heemgefuer sinn. Allerdéngs huet eng Déierendoktesch misste confirméieren, datt et sech ëm en Hond handelt.Wéi d'Police schreift huet de Mann profitéiert, datt säi Mupp, e Perro de Agua Espanol, bal ausgesäit wéi e Schof, fir esou laanscht d'Steieren ze kommen. Elo muss hien déi Suen nobezuelen a muss mat engem Prozess wéinst Steierhannerzéiung rechnen.