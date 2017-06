De Mathieu an d'Jessica hunn eng grouss Passioun, d'Reesen, an den Dram vun enger Weltrees huet och no der Gebuert vun de Kanner weider bestan.

Aus der Iddi ass dunn iergendwann och Realitéit ginn an dee Projet huet d'Koppel "Kiliam" gedeeft, zesummegesat aus den Nimm vun hiren 2 Kanner Kali a Liam. Béid Kanner gi mat op d'Rees zanter si op der Welt sinn a si hunn an hirem jonken Alter scho méi Kontinenter gesinn, wéi munch Erwuessenen.E ganzt Joer huet d'Famill iwwert hiren Dram geschwat an endlech sollt sech de Wonsch eng Weltrees ze maachen, och realiséieren, am Januar dëst Joer goufen d'Ticketen fir den éischte groussen Trajet gebucht. Am Fliger geet et deemno vu Bréissel op Lima am Peru. Duerno stinn de Chile, d'Ouschterinsel, Tahiti, Neiséiland, Australien, Hongkong, Philippinen, Vietnam, Japan a China um Programm, mat ëmmer der Optioun dotëscht nach op e puer méi Plazen ze reesen, wann d'Geleeënheet sech ergëtt.