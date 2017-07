Moien Bomi a Bopa,

Elo sinn et schonn e puer Deeg hier, dass mir hei am Peru ukomm sinn. Déi lescht Wochen, ier et lassgaang ass mat der Weltrees waren e bëssi stresseg: Mir hu missen eist Haus ausraumen a ganz genee iwwerleeën, wat mir dann elo mathuelen a wat net! Net evident! Ech (Jessica) hu just 5 Slippen, 5 T-Shirten, 2 Pullover (een Dënnen an een Décken) an 2 Leggings agepak. ...ok, meng Jeans ass awer matgaangen, déi hunn ech ugedoen. En minimalistescht Liewen erwaart eis. Wéi mer eis Rucksäck fäerdeg gepak haten, sinn ech op 12kg komm, den Liam 7kg an de Mathieu 17kg.

An dunn hu mer missen all de Leit Äddi soen, déi mir gären hunn. E puer Tréine si scho gefloss. Eng Abschidsparty hu mer och organiséiert. Do hu mer profitéiert, fir eisen Elteren an de Kollegen ze weisen, wou mer higinn, vun all Land e puer Fotoe gewisen an duerno si lauter Froe komm. E war e ganz flotten Moment!

Eng Projektioun vun eisem Projet hu mer all Klass an de Kanner hirer Schoul gewisen, fir och de Schoulkollegen ze weisen, wou mer higinn. An der Schoul hänkt lo eng grouss Weltkaart a mir schécken hinne Postkaarten, dat heescht, wa mir der fannen. Hei zu Lima waren emol keng.

Zu Bréissel ass et lassgaangen mat engem leschten Äddi vu mengem Papp. An duerno huet et geheescht: Ab an déi grouss Welt fir e ganzt Joer. 14 Stonne Fliger am Ganzen, dat war scho laang, mä bon, et kann ee jo Filmer kucken a schlofen, et ass just e bëssi enk mat de Knéien an der Economieclass. Um Schierm virun engem kann een e Film kucken oder kucken, wou ee grad mam Fliger drun ass, eng Aart GPS.

Endlech zu Lima ukomm! Eis éischt Impressioun war ganz komesch, mä et ass all Dag besser ginn. D'Leit waren direkt ganz hëllefsbereet a frëndlech! Et ass allerdéngs net einfach, fir ze kommunizéieren mat mengem gebrache Spuenesch - déi 2 Joer am Meedercherslycée ginn definitiv net duer! Den Taxi huet eis duerch Lima gefouert. Do waren iwwerall Policeautoen un all Eck. Ech hunn de Chauffer gefrot, wat da lass wier. Als Äntwert koum, et wiere schlëmm Quartieren ... flott! Ech komme mer direkt wéi an engem Gangsterfilm vir, et geet scho gutt un! Esou normal Stroossen mat 4 Façaden-Haiser, do ass am Ufank an um Schluss vun der Strooss e mega Gitter mat Gardienen. "Hei wier Securitas ni am Chômage!"

Um 6 Auer moies si mer ukomm a hunn eis direkt fir e puer Stonnen an d'Bett geluecht. Nees fit, ass et ze Fouss lassgaang, fir Lima z'entdecken... mir hu ganz séier festgestallt, dass Lima riseg ass an en Taxi fir an den alen Zentrum geholl. An do hu mir dann och endlech déi berühmten Kathedral vu Lima gesinn.

Déi folgend Deeg hu mir ganz verschidden Quartieren entdeckt, ee méi schéin, wéi deen Aneren.









Mir sinn dann och en alen Tempel besiche gaangen, wou ee ganz vill iwwert déi al Kulturen gewuer gouf. E bëssi krass déi Inka! An der fréierer Inka-Zäit gouf eng Aart "Hunger Games" organiséiert, mat Mamme vun 12 bis 25 Joer. Deemools goufe si drogéiert mat enger Planz, déi ausgesäit wéi e Cactus a du gouf mat Steng openee geklappt, bis ee Verléierer feststoung. Déi Mamm, déi verluer hat, gouf an enger grousser Vase geaffert, déi dunn als Konstruktiounsmaterial fir den Tempel genotzt ginn ass.



Dat war schonn e komescht Gefill, net ze wëssen iwwer wéi vill Läiche mir deen Dag getrëppelt sinn.

An dann nees e Géigesaz: Am Parque del amor, mengt een et wier een zu Barcelona! Den Akafszentrum ass en extreme Kontrast zum Recht vun der Stad, alles mega modern!





Lima ass wierklech d'Stad vun de grousse Kontraster, mä et huet eis awer gutt gefall, besonnesch d'Frëndlechkeet vun de Leit. Mir freeën eis op de Recht vum Land. Elo geet d'Rees e Stéckelche weider: Mam Bus (méi Luxus wéi am Fliger) geet et weider op Nazca. Op Instagram an op eisem Facebook (kaliam-voyages) sinn och vill Fotoen an Infoen.



Jessica, Mathieu, Liam a Kali



