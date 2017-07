Mir si grad am Bus fir op Cuzco a mir hunn 12 Stonne virun eis, also hunn ech elo e bëssi Zäit, fir ze schreiwen! D'Rees fänkt op jiddefalls ganz gutt un, well mir hunn déi bëllegst Plaze geholl, déi et nëmmen gëtt a sëtze wéi de King, well mer iwwerclasséiert gi sinn. Super!

Also lo mol eng Woch zréck. Nodeems mer all Quartier duerch haten zu Lima, hu mir de Bus Richtung Nazca geholl. Mir hunn eis nach net getraut, nuets ze reesen, a scho guer net bëlleg ze fueren, mä et léiert ee ganz séier!

No eiser Rees vun 8 Stonnen an engem mega Luxus-Bus, si mer an der Stad Nazca matten an der Wüst ukomm. D'Stad ass zimlech kleng, mä et hëlt ee séier en Taxi, fir vun engem Eck an deen Aneren ze fueren. D'Kanner hunn och scho verstan, wéi een en Taxi rifft: einfach d'Hand ausstrecke. Mir schlofen hei an enger Jugendherberg a léiere Leit aus der ganzer Welt kennen, déi éischt Australier an e Meedchen aus Neiséiland. Mir hu séier den Dréi eraus, fir bëlleg z'iessen a kachen och emol selwer! Eis Wäsch maache mir an der Dusch an hänke se um Daach op.

Natierlech reservéiere mer e Vol fir iwwer Nazcalinen ze fléien, do mierkt een alt erëm direkt, dass et fir Touristen ass, well de Präis gëtt et just an Dollar. Hei kann een um Bancomat Soles oder Dollar ophiewen, dat hat ech nach net gesinn.

Den Fluch krute mer vun der Sandwicherie "1100dwichs" vun Marteleng gesponsert! Merci Maryline. Mir ware just zu 6 Passagéier am Fliger, e Gléck hate mer den éischte Fluch um 7 Auer gebucht, well mir sinn eréischt um 10h30 geflunn. Am Ufank hu mer schéi gefilmt a Fotoe gemaach, mä duerno hu mer eis just konzentréiert, fir eis net z'iwwerginn!!! Et war ganz flott, déi Linnen vun uewen ze gesinn. Firwat déi do sinn, weess awer bis haut nach keen.





Zu Nazca ginn et awer och nach ganz aner flott Saachen ze besichen, mä ech hunn awer am Meeschte mussen un dech denken Bopa, wéi mer eis zu Fouss verrannt hunn an duerch en Gromperefeld gaang sinn! Déi hunn e super System fir dat ganzt Feld ze netzen, mat Schläich, mä eis Féiss waren natierlech herno voller Bulli! Hei ginn et lauter verschidde Zorte Gromperen, hei eng Photo vum Maart vun Arequipa.

Dat Flottst, wat mer zu Nazca gemaach hunn, war den Ausfluch mam Buggie an den Dünen, wou mer dann och Sandboard gemaach hunn, eng Aart Schlitt am Sand, wéi een am Video gesäit.





No 4 Deeg ass et du weidergaangen op Arequipa, dëst d'Kéier iwwer Nuecht! Des Stad ass vill méi héich, hei si mer direkt op 2.400 meter! Mir haten e bëssi Schwieregkeete mat der Héicht, eis war et schwindeleg an mir waren direkt ausser Otem, wa mer e bëssi gaangen sinn. Hei huet den Mathieu dann och säin éischt Mierschwéngchen giess! Dat war ganz gutt an schmaacht wéi Poulet, ma et ass just e bëssi méi Gepiddels! Hei eng Photo vum iessen.

Arequipa huet eis direkt super gefall, d'Stad gëtt och nach déi wäiss Stad genannt, well all Maueren wäiss sinn. Et ass déi eenzeg Stad, déi 3 Vulkaner ronderëm huet! Hei eng Panoramafoto mam Vulkan Misti hannendrun!

Mir hunn dann hei e klengen Chocolatatelier gemaach, mir si jo schliisslech am Land vum Kakao.





Mir hunn och hei en super Ausfluch an den Colca Canon gemaach, fir grouss Kondoren ze gesinn. Ganz schéin an eng immens flott Vue.

Ah jo Bomi, wat ech vergiess hunn z'erzielen, wann s du Lidd vun der "kleine Meerjungfrau" héiers, dat sinn net Glacen, mä d'Poubellen! D'Musik ännert dann och fir Chrëschtdag zum Beispill.

Dem Kali säi neit Lieblingsiessen ass Popcorn! Hei ass den Mais 4 Mol méi grouss, wéi bei eis, de Popcorn also och! Et gëtt esouguer schwaarzen Mais, dovunner maache se en Gedrénks, dat Chischa heescht. Sou, elo loosse ech iech an ginn an mengem super setz schlofen. Nuecht.

