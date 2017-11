Am Norden vum Chile, zu San Pedro, hu mer e Buch vun Argentinien fonnt, de Mathieu huet e bëssi dran gebliedert an du gesot "ech wëll op Salta".

No e puer Deeg an dëser flotter Stad San Pedro de Attacama hu mer dunn de Bus geholl Direktioun Argentinien. D'Landschafte ware mega, och wa se deem geglach hunn, wat mer a Bolivien gesinn hunn. Salta ass zwar eng schéi Stad, mä no Cuzco an Arequipa ass et schwéier matzehalen!





No eisem traditionelle Freewalking-Tour si mer de Musée mat de Mumie kucke gaang. Wéi der vläicht wësst, sinn d'Inka-Kanner geopfert ginn, fir Fridden oder keen Vulkanausbroch bei de Gëtter ze froen. An de Bierger bei 6.000 Meter goufen zum Beispill 2 Kanner fonnt, déi duerch d'Keelt an de Sauerstoffmangel immens gutt mumifizéiert gi sinn, dat heescht net wéi bei den Ägypter. Et ass awer e bësse schockant, wann een e 4 Joer aalt Kand gesäit do sëtzen, a senge Kleeder - d'Gesicht gesäit een net - mä seng Hänn an et gesäit aus, wéi bei engem Kand dat schléift. An dat 1.000 Joer duerno. Impressionnant!

Hei zu Salta an Argentinien sinn iwwerall Barbecuen an d'Leit si ganz frëndlech. Kaffi, wéi mir dat geduecht haten, steet hei net um Programm, mä "Mate", eng Aart Téi, deen an enger ganz bestëmmter Form vun Taass mat enger Schallimo aus Metall gedronk gëtt. D'Leit hu quasi ëmmer an iwwerall hir Thermoskan mat waarmem Waasser dobäi. Dat ass scho witzeg!

Hei an Argentinien haten mer wierklech d'Impressioun nees an der Zivilisatioun ukomm ze sinn, also esou wéi mir se kennen an Europa. Hei hu se souguer 3 Toiletten, Damen Hären an e ganzen Deel fir Kanner. Wow! An de Stroosse gëtt et Popcorn an Zockerwatt ze kafen. Miam. Hei hu se och iwwerall Schmieren ouni Kuscht... awer riseg Schmieren.







No 5 Deeg Salta hu mer geplangt d'Waasserfäll vun Iguazu kucken ze goen. Bus, Fliger si mega deier an hei gëtt et leider keen lowcoast an Handelen ass och eriwwer! Bon dann huelen mer Plang C, en Auto loune fir 2 Wochen.

A lass geet et op eise Roadtrip op Iguazu, dat ass ganz riets um Dräilännereck mat Paraguay a Brasilien. No 2 laangen Deeg ware mer dann do, am Land vun de Gauchoen.





Zu Iguazu si mer och e puer Deeg bliwwen, ganz gemittlech an där Stad voll mat Touristen aus Argentinien, a ganz wéineg aus Europa. Hei gi mer dann en Déierenasyl kucken an natierlech déi wonnerschéin Iguazu-Waasserfäll. Et kann ee se vu Brasilien oder vun Argentinien aus kucken. Hei si mer e ganzen Dag bliwwen... et ass einfach nëmmen immens schéin.



Hei eng kleng Video dozou

Fir zeréck hu mer e bësse méi relax gemaach. Moies Auto gefuer a mëttes eppes besiche gaangen. Hei waren immens fill Jesuitemissionären, déi ganz autonom Dierfer gebaut hunn, wéi zu Ignacio.

D'Präisser vun de Logementer sinn e Krack méi deier, wéi a Bolivien, mä bon, da spuere mer an Asien herno!

Wéi mer bal nees zu Salta waren, hu mer decidéiert d'Strooss bis op Cafayate ze huelen, e klengt sympathescht Stiedchen an der Wäiregioun vun Argentinien. Hei besichen mer en Wäimusée an iessen eng gutt Glace. De Wee vu Salta op Cafayate war wonnerschéin, mir haten d'Gefill elelng op der Welt ze sinn an no all Kéier war et eng aner Landschaft! Einfach super!

Wonnerschéi war zum Beispill en Amphitheater, deen duerch d'Waasser an d'Fielse gemaach ginn ass.





Wann Dir méi iwwert Argentinien wësse wëllt, da schreift Iech an fir eisen Newsletter oder suivéiert eis Aventuren op www.facebook.com/ kaliamvoyages.

An hei nach e klenge Reportage vun der Rees-Etapp.

https://youtu.be/7FGPAf1_Smk