Also Chile ass en mega laangt Land, dat awer wierklech all Klima wat et gëtt.

Sief et d'Wüst am Norden bis d'Äisbléck ënnen a Pentagonien, an da sinn am Osten d'Bierger an am Westen de Pazifeschen Ozean. An anere Wierder, ganz hu mer Chile leider net ofgeklappt, mä et ass awer definitiv eng flott Destinatioun.



Ech stellen iech hei einfach emol e puer Stied vir mat e puer Fotoen.

San Pedro de Atacama

Des kleng Stad huet eis super gefall! Kleng an sympathesch an awer esou vill ze bidden!

En klengen Musée iwwer Meteoriten, e Freewalking Tour, Stäre kucken... San Pedro ass ganz no un der bolivianescher Grenz an einfach e Must fir weider erof ze goen. Déi ganz Stad fonktionnéiert nach no engem alen Kanalisatiounssytem, wéi bei den Inka, dat heescht all Woch kritt en aneren Deel vun der Stad Waasser...all Deel huet awer Zitären, also geet dat.

Antofagasta

Et war eigentlech net geplangt heihin ze goen. Kee Choix huet een, wann ee mengt, et misst een um chileneschen Nationalfeierdag de Bus ze huelen bis op La Serena wa Jidderee fräi huet. Datt ass deemno näischt ginn an op eemol souze mer an dëser guer net touristescher Hafestad fest. Hei hu mer um Maart lecker Empanadas giess.

Do hu se eis all vum "Ramada" geschwat... mir hunn alt geduecht, dat wier en Duerf fir ze besichen. Bis mer dunn dohigaang sinn a festgestallt hunn, dass dat eng "Schueberfouer" ass fir hiren Nationalfeierdag! Do hu mer dann hire gudden "Completo" giess, en Hot dog mat Guacamole.





La Serena

Dëst ass eng modern Stad an hei war natierlech alles zou wéinst dem Feierdag an och hei war nees en "Ramada". Vun hei aus hu mer en flotten Ausfluch gemaach, fir Pinguinen ze gesinn an engem Nationalpark. 5 hu mir der am Ganze gesinn (ech hoffen, mir gesinn der méi an Neuseeland. Et war awer en schéinen Bootsausfluch a mir hunn Delfine gesinn an dat war et allemol wäert.



En Artikel dozou: https://www.kaliam-voyages.com/la-serena-et-les-dauphins/

Valparaiso

Also dës Stad war en Coup de coeur! Se läit am Hiwwel an ass ganz chaotesch an faarweg! Et ass e Paradäis fir all Sprayer! Déi schéinste Biller dekoréieren hei d'Maueren. Valparaiso huet eis definitiv verzaubert!

Vigna del Mar

Dat ass déi modern Versioun vu Valparaiso, soen se, mä ouni déi ganz Street Art. Hei hu mer en relaxen Dag op der Plage verbruecht, ënnert enger Aart Bréck, an no an no sinn ëmmer méi Jonker zesummekomm, déi akrobatesch Übungen, just zum Spaass gewisen hunn. E flotten Nomëtten!





Santiago

Dëst ass eng riseg Stad a mir ware just 48 Stonnen do, fir e klengen Aperçu ze kréien. Mir sinn iwwer d'Mäert gewandert a si mam Fineculaire bis erop gefuer, fir e super Panorama ze hunn.

Mir hunn de ganzen Dag an engem interaktiven Musée verbruecht, dat war mega! D'Kanner konnten alles testen an upaken!





An dann nach e puer Wuert zum Kierfecht vu Santiago, deen ass nëmme mega! Deen ass esou grouss wéi 170 Footballsterrainen. Do kann ee sech richteg verlafen, sou wéi a Venedeg. A wann et och net dono kléngt, hei sinn dacks och Treffpunkte fir en éischten Date, well de Kierfecht vum ausgesinn sou romantesch ass.

Am nächsten Artikel wäert ech iwwer d'Ouschterinsel schwätzen, dat war fir mech en Dram, dee sech realiséiert huet... stay tuned!