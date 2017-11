No 5 Stonne Fliger si mer um klengste Fluchhafen vun der Welt ukomm ...nee, u sech war dat Rurrenabaque ! Den Empfang war super, mat Blummeketten a Schëld! Top! Hei eng Photo vun eis, wéi mer ukomm sinn. Ah jo, an "Iorana" heescht iwwregens Moien.





Well Ouschterinsel zum Chile gehéiert, hate mer mol eng Kéier direkt déi richteg Suen. Mir hunn eis dann och direkt an d'Rei gestallt an Tickete fir den National Park kaf, déi ee schonn um Fluchhafen kritt (2x 80 Dollar fir Erwuessener an 40 Dollar fir den Liam). D'Kali war gratis. Den Ticket muss een hei kafen oder iergendwou an der Haaptstad, mä net op deene verschidde Maoi-Sitten. Den Ticket ass 10 Deeg valabel, fir op ville verschiddene Plazen anzeléisen, mä leider just eng Kéier. Wat cool ass, du bezils eng Entrée fir all d'Sitten op der Insel.

Hei ginn et déi schéinste Sonnenënnergänguntergang! En Draam! Gell?





Nach e puer Infoen zu der Insel a wéi laang een am Beschte soll hei bleiwen. Wéi dir wësst, reese mir léiwer méi spontan, mä mir hu missten Datumer uginn, fir déi verschidde Flich. Bon, ech hat mech natierlech guer net informéiert, wéi laang een op den Ouschterinsele soll bleiwen an hat einfach emol 3 Wochen ageplangt. Dat war definitiv ze vill! Mir sinn 10 Deeg bliwwen an hunn alles relax gesinn, also 5 Deeg wieren och duergaangen, wann d'Wieder all Dag gutt gewiescht wier. Des Insel ass just 23 km laang, do huet een séier den Tour gemaach. Des wonnerschéi Plage war op der anerer Säit vun der Insel, an 20 Minutten ware mer mam Auto do! Ah jo, an et gëtt just eng Plage, déi zu Anakena, alles anescht ass alles aus Lavasteng!

Hei ass just alles immens deier, well absolut guer näischt op dëser Insel kultivéiert gëtt, alles muss also importéiert ginn. Mir woussten dat an haten schonn zu Santiago akaf.

Am Ufank hu mer geduecht, mir kéinten alles ze Fouss maachen, mä do si mer séier op d'Limitt vun eise Kanner gestouss an hunn den zweeten Dag en Auto gelount.



Sou lo zu den 2 Sitten, déi mir kucke waren. Hei rode mir iech och den Musée ze besichen, deen iech erkläert, dass se net wëssen wéi a firwat déi Moai hei sinn... a wéi et technesch méiglech war déi opzestellen. E puer Theorien hu se schonn!



Rano Raraku

Dëse Site ass wonnerschéin, hei ass souzesoen d'Fabrik vun de Moai! Hei ginn d'Statue gemeesselt an dann op déi verschidde Plazen op der Insel gedroen. Wéi se dohikomm sinn, wëssen se net!

Hei ass guer keng Vegetatioun, d'Fro stellt sech, ob se all Bam benotzt hunn, fir d'Moai ze deplacéieren oder war et en Tsunami oder ass alles ofgebrannt ginn. Lauter Theorien, op déi keen eng richteg äntwert huet.

Hei sinn d'Moai-Statuen op der Hand erausgeschloen ginn an ëmmer méi grouss! Vun engem anere Site vun der Insel, wou d'Lava rout war, sinn déi rout Hitt gemaach ginn, déi Verschiddener op hunn.



Op dëser Plaz kann een zwee Weeër huelen, ee laanscht d'Moai-Skulpturen an d'Mauer, an déi aner Säit, do kann ee bei de Vulkankrater goen, eng immens schéin Oas.

Orongo an de Villerchersmann



Orongo ass den anere Site, do gëtt et e klenge Musée mat Erklärunge vum Villerchersmann (Birdman). Ech roden iech de Film Rapa Nui ze kucken, fir eng besser Iddi vun dëser Legend ze kréien, och wann net grad alles iwwereneestëmmt. Et geet ëm Clanen, deemools 6 Stéck mat Nimm wéi "laangt Ouer" a "kuerzt Ouer". All Clan hat säi Chef a säi Sportsmann, dee fir säin Clan d'Competitioune gemaach huet. Do ass et drëm gaangen, ze waarden bis gewësse Villercher, sougenannte "Fregatten" op déi kleng Insel geflu kommen, fir een eenzegt Ee ze leeën. An der Competitioun huet een als Éischten een Ee ganz missen zeréckbréngen. Dat kléngt liicht, mä et geet en 300 Meter déiwe Fiels erof, da muss een 1.5 Kilometer schwammen an dann déi aner Insel eropklammen a waarden bis en Ee geluecht gëtt an dat dann ebe ganz zeréckbréngen iwwert dee selwechte Wee. Vill couragéiert Männer bei där Competitioun gestuerwen.



An firwat dat Ganzt?

Dee Clan, dee gewonnen huet, konnt fir ee Joer Chef vun der Insel sinn!

Am Film ass um Enn eng Revolte a si hunn all d'Moai ëmgehäit.





Nächste Stop ass Tahiti an Moorea. Stay tuned and follow us!