Tahiti a Moorea

Tahiti an Bora-Bora hunn ech vum Numm hier kannt, mä dat war et dann och schonn. Wou dat alles genee läit, wousst ech och net esou richteg. Dofir reese mer jo vill, an ech ginn ëmmer besser an der Geographie.



Et gi 5 Gruppe vun Inselen: Archipel de la société, Gambiers, Marquises, Australes an Tuamotu. Déi bekanntsten an Europa ass sous Garantie "Archipel de la société" mat Tahiti a Bora-Bora. Am Ganze ginn et hei 118 Inselen, déi am Polynesesche Dräieck leien an déi vun den Ouschterinselen bis Neiséiland an erop bis Hawaii ginn. Bei dësen Insele ginn et 2 Zorten, entweder mat Bierger oder en Atoll.





Wat ass en Atoll?



All dës Insele ware Vulkaner an nodeems se net méi aktiv waren, huet sech e Mikroklima gebilt a ronderëm dunn d'Atollen. De Vulkan geet ëmmer méi erof, an zwar 1 Zentimeter pro 100 Joer, dat heescht no e puer Dausende vu Joren, ass kee Vulkan méi do, mä just nach e Bord vu Muschelen a Sand. Genee dat nennt een dann en Atoll. An deem Kader ware mer och e Musée zu Tahiti besichen, do gouf alles super erkläert.





Wat kann een op Tahiti alles maachen?

Tahiti ass déi méi hektesch Insel, mat vill Trafic, engem Fluchhafen a risege Butteker. An hei gëtt Franséisch geschwat! Dovun hu mir profitéiert an e puer Bicher fir d'Kanner kaf. A well mer e ganze Mount Plage virun eis hunn, krut d'Kali och en Eemer an eng Schëpp...dat awer muss hei bleiwen, soubal mir weider reesen.





Eng Woch ass zu Tahiti ageplangt a mir waren dacks op der Plage PK18, jo et mengt een ëmmer Tahiti dat wär just Plage a Mier, mä dat ass guer net wouer, et ass jo alt och eng Vulkaninsel, an och op Tahiti ginn et just 2 Plagen, eng mat gielem Sand an eng mat schwaarzem Sand. D'Waasser ass wéi eng Schwämm, super schéi blo mat ganz faarwege Fësch, just wat d'Korallen ugeet, goufe mir enttäuscht... do hu mer scho méi eng schéin Ënnerwaasser-Welt gesinn. Egal, et ass awer schéin.





Zu Papetee ware mer de Maart besichen, wou een de "Manoi"-Ueleg ze kafen kritt, dee ganz gutt fir d'Haut ass a mir hunn den "Huile de Tamanu" entdeckt, dee super géint all Bobo ass, grad wéi géint Muskelzerrung, Moustiquen... well hei ginn et där en Masse! Eis Been si voller rout Plazen.

Hei si se och all tätowéiert, ganz schéi Musteren, dat ass wierklech en Deel vun hirer Kultur a ganz interessant!





A wat kann een nach maachen: Surf-Stonnen huelen! Dat hu mer dann och gemaach an de Liam war begeeschtert. Hien ass och super eens ginn. Surfen ass definitiv näischt fir mech, ech bleiwe beim schnorchelen an tauchen! Getest hunn ech et awer.

Soss huet et leider vill gereent wéi mer hei waren an dat war e bësse schued! Mir haten eis op déi ganz bekannten riseg Surf-Wellen, déi sougenannten "Teahupoo" gefreet, mä dat ass da fir eng aner Kéier....oder och net.

Dunn ass et weidergaang, mam Schëff, oder wéi si et nennen der Ferry, fir op Moorea. Dat ass déi Insel vis-à-vis vun Tahiti, vill méi kleng a vill méi roueg! Hei si mer dann och 2-3 Wochen bliwwen. Déi éischt Woch hate mer en Auto an hu bal all Dag den Tour vun der Insel gemaach.

Mir waren eng Ananas-Jus-Fabrick kucken. Wow, also hei eng Ananas iessen, ass eppes aneres wéi bei eis! Déi sinn esou eppes vun lecker! Hei ginn et eben och lauter Ananasfelder! An Ananas wiisst aus dem Bueden eraus, net op enger Palm.

Den absolute "Must-do" war de "Lagoonarium". Dat war einfach nëmme wonnerschéin! Hei gëtt ee mat engem Boot op eng mini Insel "Motou" gefouert an do kann een dann de ganzen Dag verbréngen. Et ass och extra gemaach fir Leit, déi sech net sou wuel fillen am Waasser an dofir sinn iwwerall Seeler, wou ee sech kann hinzéien. An dat ass och wierklech net schlecht, well et ass awer vill Stréimung am Waasser an et gëtt een séier mat ewech gezunn. Begeeschtert ware mir wéi mir eis éischt Roche gesinn hunn, an Haien. Et ass schonn e komescht Gefill nieft Haien ze schwammen.





D'Kali huet déi éischte Kéier, wéi et e Roche gesinn huet, gejaut, mä se dann awer iergendwann och ugepak. Um 11 an um 14 Auer ass et dunn eng Aart Fëschfiddere ginn, mat eis am Waasser. Et ass scho witzeg, well ee mengt du wiers geschützt, an alles géif sech virun dir ofspillen. Ma nee, och hannert dir sinn Haien.

Wat kann een op Moorea maachen?



Wale kucke goen! Mega, gell?! En plus war dee Moment grad déi beschte Saison, 2 Woche méi spéit zéien se nämlech schonn nees weider. Hei ass dat Ganzt streng reglementéiert an net jiddereen ka mat engem Boot bei se fueren! Mir hunn et erlieft an et ass onbeschreiflech.

Duerno hu mer nach e klenge Stopp gemaach, fir Rochen ze gesinn, awer nëmmen e puer! Hei huet de Mathieu dann och e Selfie gemaach mat engem Hai hannendrun! Einfach wonnerschéin... ech mengen dëst kënnt an meng Top 3 vun de schéinste Momenter, nieft der Stengwüst a Bolivien, den Iguazu Waasserfäll, ...mä ech hunn der bestëmmt e puer vergiess.





Et ass e Genoss mat der ganzer Famill kënnen ze schnorchelen!

Tja a soss hu mer tatsächlech net wierklech vill gemaach, ausser all Dag am Waasser ze sinn, mam Vëlo akafen ze fueren. sou ouni Auto, spuert een dann awer vill Suen.

