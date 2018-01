No Tahiti geet et nach weider Richtung Süden an dat wonnerschéint Neiséiland, wou mer dem Land seng (Film)Geschicht entdecken.

© Kaliam

Vun Tahiti ass d'Rees weidergaangen a mir sinn an Neiséiland geflunn, wou mer eis Schong a Pullover erëm hu missen aus de Wallis huelen. Hei ass et e bëssi méi frësch. An Neiséiland hu mer dann och eisen éischte Besuch: Meng Schwëster Tammy. Mir si voller Bewonnerung, datt hatt eleng deen iwwert 30 Stonne laange Fluch geholl huet, fir zwou Woche mat eis ze verbréngen. Mir hoffen et huet him gefall!?



© Kaliam





Zu Auckland ass et lassgaang mat eisem Marathon. Mir haten Neiséiland e bëssi falsch ageschat. No zwou Wochen hu mer missten zu Christchurch op der anerer Insel sinn, well d'Tammy do de Fliger geholl huet fir zréck. Mä dofir hu mir vill Saachen ze erzielen! Wann der och sollt emol dohi goen, ass ee Mount pro Insel e Muss, soss sëtzt een déi ganzen Zäit am Auto… oder dir huelt e Fliger, do sinn d'Präisser ganz ok.





No Auckland si mer erop bei d'Bay of Islands gefuer, fir déi super Landschaften ze gesinn a mir hunn en hallwen Dag am Waitanga Treaty Musée verbruecht. Dat ass e super moderne Musée mat engem Park an als Highlight eng Maori Fierf-Éierung.



De Site vum Musée ass d'Plaz, wou d'Englänner aus Europa ukomm sinn. Hei hu si all d'Maori-Cheffe gefrot, en "Treaty" ze ënnerschreiwen an a Fridden zesummen ze liewen. Jiddereen huet hei fir sech e Virdeel gesinn. Fir England war et eng nei Kolonie mat engem bessere Klima, wéi zum Beispill Indien, a fir d'Maori war et d'Weiderentwécklung vu Waffen an Agrartechniken. An de 70er Jore gouf et allerdéngs vill Manifestatioune wéinst der Iwwersetzung vun dësem Treaty .



© Kaliam



Vun hei si mer dann och fir d'éischt Kéier an eisem Liewen op der lénker Säit vun der Strooss gefuer. Dat geet awer ouni Problem, ech hat mer dat méi komplizéiert virgestallt.



An engem klengen Duerf hu mer ëffentlech Toilette vum éisträicheschen Artist Hundertwasser gesinn. Ech hat zu Léck (St. Luc) e Projet iwwert hie gemaach. E super Artist!



© Kaliam





No e puer Deeg am Norden ass et dunn erofgaangen, fir wonnerschéi Grotten ze gesinn.



D'Grott u sech war scho schéin, mä wat hei eenzegaarteg ass, an et just hei a soss néierens op der Welt gëtt, dat sinn d' Gehaansfénkelcher (fir vill Leit - Glühwiermecher) um Plafong vun der Grott. Am Däischtere war dat einfach wonnerschéin, wéi e bloe Stärenhimmel! Mir konnte keng Fotoe maachen, dofir hunn ech iech eng Postkaart geknipst.



© Kaliam



Dann ass et bei d'Hobbits vun der "Herr der Ringe"-Trilogie weidergaangen . Do si mer ganz flott Anekdote gewuer ginn an hu super Landschaften aus dem Film gesinn.



D'Haiser waren a verschidde Gréisste gebaut ginn, fir de Gréisstenënnerscheed vun den ënnerschiddleche Personnage weisen ze kënnen. Hei si just 30% vun den Touristen, déi d'Filmer gesinn hunn, déi aner wëlle just de Park besichen.



Hobbiton







Duerno goung de Wee weider bei den Taupo-Séi. Hei si mer mol kuerz an d'waarmt Waasser buede gaangen! Et war wierklech gutt waarm! Hei si jo lauter Vulkaner ënnert dem Buedem…





Vulkaner





An engem Boot si mer um Taupo (an der Mëtt vun der Nordinsel) ronderëm gefuer. Hei war den Highlight, den Inten am Fluch ze iessen ze ginn an natierlech déi schéi Maori-Gravur am Steen, déi just 30 Joer al ass.





Maori





Dunn ass et och schonn nees weider an de Süden, Richtung Wellington gaangen. Wéi der wësst (oder och net), gi mir immens gär an de Kino (ech hu 5 Joer am Utoplis geschafft an de Mathieu huet Kinosgeschicht studéiert). Dofir war et fir eis natierlech e Muss fir de Weta-Studio ze besichen.



Weta ass d'Firma, déi nieft "Herr der Ringe" Spezialeffekter fir e ganze Koup aner Filmer produzéiert huet, vum Helm bis zum Schwäert, a bis an de leschten Detail vum Draach. Mer konnte flott Maquette bewonneren a lauter Anekdoten héieren. Wéi zum Beispill, datt eise Guide, mat mega Baart am ZZ-Top-Style, bezuelt ginn ass, fir eng ganz Woch laang mat anere Leit ze drénken, fir Ambiance an enger Herberg ze maachen.



Dat huet hien esou gutt gemaach, datt e fir aner Filmer gefrot ginn ass, dat selwecht ze maachen. Mir hunn och all d'Film-Maquette vu Thunderbird gesinn. Do sinn nëmme Saache fir ze recycléiere benotzt ginn. De Liam konnt d'Maquette opklappen wéi am Ufank vum Film. Dat konnte mir leider net filmen.







