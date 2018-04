No Luçon (Reisfelder) a Palawan (El Nido an Port Barton) si mer dunn op déi nächst Insel geflunn an dat war Cebu. Mir sinn owes ukomm an d'Mami an de Papi haten definitiv keng Loscht op eng Groussstad an du si mir einfach mat engem Taxi erof bis op Oslob gefuer a si géint Mëtternuecht an iergendengem Hotel ukomm a mir sinn einfach nëmmen an d'Bett gefall! Den Dag drop si mer dunn op d'Sich gaangen no engem aneren Hotel. En Hotel mat Internet a waarme Waasser. Ah jo, dat hat ech Iech vergiess ze erzielen, zu Port Barton war Internet just vun 18-24 Auer, well dann d'Generatoren u sinn! Schonn impressionnant an esou Konditiounen ze schaffen a mir haten extra eng Sim-Kaart kaf an awer huet den Outlook eng Stonn gebraucht, fir dass eng Mail fortgeet! Also d'Philippinnen si mega schlecht a Punkto Internet, konnt och bal näischt posten iwwert Facebook a mir hunn awer esou vill flott Saache gesinn. Mir hunn e bëssi gefrot, firwat dat esou wier, well och wann d'Philippinnen zimlech aarm sinn, sinn d'Stroosse super! Anscheinend ass de Staat korrupt an duerfir geet et net weider mam Internet. Schued, oder gutt fir deen, deen ofschalte wëll!

OSLOB - CEBU

Also kennt Dir Oslob? Kennt Dir "Whale-Shark"? Also Hei-Walen? Also ech hat bis virun engem Joer guer keng Anung, wat dat wier! Et ass e risegt Déier, ganz harmlos a wonnerschéin! Mir waren e bëssi geschockt iwwert de Massentourismus fir dës schéin Deieren ze gesinn a wollten et boykottéieren an einfach esou schnorchelen an der gesinn, mee dat huet just de Mathieu fäerdegbruecht! An eise klengen Liam, deen 10 Joer al ass, ass, wéi e ganz eleng wollt dem Papi an dem Papa noschwammen, du vun engem risegen Hai-Wal iwwerrascht ginn, dee ganz harmlos ënnert him laanscht geschwommen ass! Et gëtt och eng aner Plaz, wou een dës Hai-Wale besiche kann, mee dat war ganz no do, wou de Vulkan ausgebrach ass an dat war eis ze riskant!

Ech wollt dunn awer och dës wonnerschéin Déiere gesinn an hunn d'Excursioun gebucht. Moies um 6.00 Auer, wat dat nervt de Wecker ze stellen, ass et du lassgaange mam Boot Richtung Hai-Walen an da kann een am Boot bleiwen, mee do gesäit ee bal näischt, oder an d'Waasser goe fir 30 Minutten, mee et muss een ëmmer bei sengem Boot bleiwen! D'Fëscher ginn den Déieren z'iessen a si schwammen eben an all Richtung an d'Spektakel ass wonnerschéin! Jo et ass net cool, dass se gefiddert ginn, mee si sinn net gefaangen, et däerf ee se net upaken a si sinn awer fräi... bon ech hunn Iech e Video dozou gemaach, well d'Natur ass awer gutt gemaach a mécht esou wonnerschéin Déieren!

Hei si mer dann 3 Nuechte bliwwen an hunn einfach emol näischt gemaach, jo mir maachen dat och gären.





BOHOL

An dunn hu mer decidéiert op Bohol ze fueren, fir d'Chocolat Hills ze gesinn. Zréck op Cebu ze goen, fir de Fliger ze huelen, haten mer keng Loscht, also hu mer d'"ferry" geholl fir op dës Insel ze fueren. Also wann ee mir elo "ferry" seet, da froen ech elo ëmmer no, ob d'Boot zou ass a grouss ass, well hei war et definitiv net de Fall. Mir waren naass bis op d'Ënnerwäsch, wéi mir no 3 Stonne Boot op der anerer Säit ukomm sinn! Bahh! Hei ginn et souguer Toiletten, dat ass dann esou eng Kabinn, déi uewen op ass a wou just eng Toilette ass, déi esou grouss ass, ewéi Toiletten an enger Spillschoul. Ech weess net, ob d'ganz Philippinnen déi falsch Liwwerung kruten, mee d'Toilette sinn all mini-kleng. A wéi mir a Malaysien waren, waren et déi selwecht Mini-Toiletten, mee am Buedem agebaut als Toilette-turque... hmmmm... komesch a witzeg! Naja eng falsch Liwwerung ka schonn eppes maachen, kuckt ewéi déi kleng Hitt am Peru, dat war eng Falsch Liwwerung an huet dunn eng ganz nei Moud an Traditioun erginn.

Sou d'zréck op d'Philippinnen, also no eisem "super" Tour mat der Fähr hu mer dunn en Taxi organiséiert, fir an eisen Hotel ze goen, deen e bëssi ausserhalb war a vill méi bëlleg war. Dësen Hotel war eng kleng Pärel an ass vun enger Schwäizer Koppel gehale ginn. "Lahoy Dive Resort" war einfach nëmme super a mir sinn eng Woch heibliwwen. Esou eng rieseg Kummer haten mir nach ni an den Internet war och super! War frou e Schnitzel kënnen z'iessen, well naja hei op de Philippinnen ass d'Iessen net esou super.

Hei sinn ech dann och tauche gaangen an dat war super! Hu mof Séistäre gesinn an nach lauter aner schéi Fësch an eng Schildkröt!

Vun hei aus hu mir dann de klasseschen Touristen-Tour gemaach an hunn d'"Chocolat Hills" gesinn an och déi kleng "Tarzier" gesinn an och e Päiperleksgaart.





Bei den Chocolat Hills hu mer en Ausfluch mam Quad gemaach, well mir gemengt haten, mir géife si soss net gesinn, mee dat war guer net de Fall, well mir sinn herno mam Van eropgefuer an hu se gesinn. Mais bon de Quad huet de Kanner natierlech super gefall!

Dunn ass de Wee weidergaangen an den Zentrum vun der Insel, do ass guer naischt, ausser d'Chocolat Hills an do si mir voll an der Pampa gelant an engem risegen Hotel. Hei wousst ee guer net, dass mer géife kommen, merci Internet. Do hu mir du misste kämpfen a vill meckeren, well mer just eng Nuecht wollte bleiwen an net dräi, mee den Dag drop hate mir eng kleng Iwwerraschung, well do war Taifun-Alerte 2! En plus hate mir owes kee Stroum a si mat engem Lampion an eis Kummer schlofe gaangen! Bon, mir hunn eis geduecht, mir wäre méi a Sécherheet hei uewen an de Bierger, wei ënne beim Mier, do war 2016 en Taifun an duerno en Äerdbiewen an do gouf et vill Doudeger a Blesséierter.



Dëst ass eng super Intro, fir Iech eng lëtzebuergesch Associatioun ze presentéieren, déi e Lëtzebuerger mat senger Fra gegrënnt huet, fir justement deene Leit hei ze hëllefen no engem Taifun. Hei de link: www.aidephilippines.lu, gitt roueg kucken. No zwee Deeg voll Reen, ech hunn nach ni gesinn, dass et 48 Stonne laang esou intensiv gereent huet, si mir dunn zréck un d'Mier gefuer! Ënnerwee hu mir vill Schued gesinn, ganz Biergdeeler, déi erofgerutscht sinn, d'Waasser, dat voll iwwerschwemmt war an alles matgeholl huet! Wei mer dunn am Hotel ukomm sinn, war voll Chaos ugesot, wéinst dem Taifun hate si 1 Meter Waasser am ganzen Hotel a si waren nach um botzen. Ee Gléck si mir an de Bierger bliwwen!

Eisen Mount op de Philippinnen ass gläich eriwwer, mee d'Schicksal huet eis awer nach eng kleng Iwwerraschung gemaach. Also wann een et hätt wéilte programméieren, wär et onméiglech gewiescht! Mir sinn dann emol wéi ëmmer ganz spontan an den Mini-Hafe gaangen a wollten op der klenger Insel vis-à-vis den Dag verbrénge mat schnorchelen. Mir fannen och e Boot mat engem Mann, dee mat sengem Rucksak och grad am Gaang ass, ze verhandelen! Wéi d'Welt awer esou kleng ass! Et ass e Lëtzebuerger! An net einfach en Tourist, nee, Dir hutt e bestëmmt schonn um RTL gesinn, de Yannis, dee während zwee Joer mam Vëlo eng Weltrees gemaach huet! Mega witzeg a super interessant! Dat war eng ganz flott Renconter! An en plus verfollegt hien eis, mee huet sech net getraut eis ze kontaktéieren! Hei dann e grousse Merci un RTL, dass ech eis Aventurë mat Iech deele kann! An traut Iech roueg eis ze schreiwen, mir freeën eis!





Du si mer zréck op Cebu gefuer, dës Kéier mat engem zouene Boot an d'Mami an de Papi sinn zréck an d'Belsch geflunn!

Sou nächste Stopp Malaysien!!! Stay tuned!