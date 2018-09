De Visa hu mir eis ouni weider Problemer um Fluchhafe gemaach, zum Gléck hate mer nach e puer Passfotoen dobäi. Wéi den Zoufall et wollt, hu mer nach eng aner Famill getraff, déi och mat hire Kanner op enger Weltrees ass. De Jong war am Liam sengem Alter an d'Schwëster ee Joer méi al wéi d'Kali. Perfekt! Den Dag drop hu mir se bei eis an den Hotel agelueden, a sou sinn se spontan bei eis an den Hotel komm. Iwwerzeegt hu mer se mat eiser Schwemm, déi zwar kleng, awer ideal fir d'Kanner war. Et war zum engem flott, well eis Kanner no enger Zäit nees mat anere Kanner aus hirem Alter spille konnten, an zum anere well mir mat enger anerer Famill schwätze konnten, déi schonn dat selwecht erlieft an och di selwecht Meenung iwwert d'Reesen am Allgemengen huet wéi mir.De Kambodscha huet mech perséinlech immens vill markéiert, well hei am Land virun eréischt 30 Joer de Krich nach am gaange war, dee jo bekanntlech vu senger grousser Brutalitéit gepräägt war an andeem 1/4 vun der Populatioun ëmbruecht ginn ass.Fir d'éischt hu mer d'Stad Siem Reap entdeckt. Dat seet iech näischt? Den Numm Angkor dogéint awer kënnt iech bekannt fir, oder? Dat sinn nämlech déi grouss Tempelen aus dem 12.Joerhonnert. Et huet een d'Wiel tëscht engem groussen Tour mat ville klengen Tempelen an engem klengen Tour mat groussen Tempelen. Fir dat ze kucke lount een sech da fir e puer Deeg e sougenannten tuck-tuck-Chauffer a sou fiert ee mat deem klengen Auto vun Tempel zu Tempel. Dobäi fëllt sech de Fotoapparat natierlech immens schnell. Am Beschten huet eis den Tempel Bayon mat de ville Gesiichter gefall.Awer och déi Tempele bei där d'Natur Iwwerhand geholl huet, sinn einfach nëmme mega! De bekannte Film Tomb Raider ass hei gefilmt ginn a wat mech faszinéiert ass déi grouss Mass un Touristen. Mat eisem Chauffer hu mir den Tour den anere Wee gemaach, sou hate mir e puer Tempele bal just fir eis eleng, dofir ware bei aneren ëm sou méi Leit do, virun allem aus Korea a China.De Sonnenopgank konnte mir eis natierlech och net entgoe loossen, sou wéi déi aner Dausend Touristen och. Well mir den Tempel eréischt am Nomëtte kucke gaange sinn, war en herno bal ganz eidel! Och do hu mir erëm vill Fotoe gemaach, no dräi Deeg Tempelen an Temperaturen ëm déi 35 Grad ware mir vreckt. Well mer awer nach vill ze kucken haten, hu mer eisen Hotel fir e puer Deeg verlängert.Eng weider flott Erfarung war den Zirkus zu Battambang, déi als Schoul déngt an als Zil huet, Kanner vun de Stroossen ze huelen an erëm Konscht an d'Land ze bréngen. Virun 30 Joer war am Land nämlech all Form vu Konscht verbueden. Obwuel et e klengen Zirkus war, war den Niveau wierklech gutt!https://www.youtube.com/watch?v=P9F5hBgahmY&list=PLTr0WcGaZISzKP6Z9SDBvnHePI8z3v69Q&index=3Eng Visitt déi eis net kal gelooss huet war de Musée vun de Minnen. Do hate mer nämlech en Audio-Guide op Franséisch an de Liam war schockéiert wéi grausam a geféierlech Landminne kënne sinn. Kanner vun 10 Joer si vum Regimm vun de Roude Khmer vun den Eltere getrennt an trainéiert ginn, Millioune vu Landminnen ze leeën. Hautzedaags leien nach ëmmer Dausende vu Minnen an de Felder, a sou sinn et oft nach Baueren a kleng Kanner, déi Affer vun Detonatioune ginn. Duerch Spenden si scho vill Landminnen entschäerft ginn, soudass d'Zuel vun de Blesséierten och ëmmer méi ofhëlt. Trotzdeem bleift nach vill Aarbecht iwwreg fir alles ze besäitegen. Déi selwecht Situatioun hu mer och nach haut an Ex-Jugoslawien wou och nach ëmmer vill Minnen am Buedem leien. D'Strategie vun de Roude Khmer war d'Leit am Kambodscha mat de Minnen ze verkrëppelen an net ëmzebréngen. Dat erkläert firwat een sou vill Leit ouni Been oder ouni Äerm gesinn huet. De Grond dofir war dass een sech méi ëm e Blesséierte këmmere muss, wéi en Doudegen deen ee just begruewe muss. No der Visitt am Musée wollt de Liam fort aus dem Kambodscha an ech wollt net méi dass d'Kanner vun iergendengem Wee erof ginn.No enger Woch zu Siem Reap ass et da mam Bus weider op Battambang gaangen. Do ware mir nees mat engem "tuk-tuk" ënnerwee an hunn eng Krokodil-Farm besichtegt. Wat eis schockéiert huet waren d'Schwemme wou d'Krokodille liewen, déi an engem immens schlechtem Zoustand waren. Am Verglach zu der Fräiheet, déi d'Krokodillen a Bolivien genéisse konnten, ass dat heite schrecklech mat unzegesinn. Zudeem si mir nach gewuer ginn dass Krokodillen och ouni Schwanz gebuer ginn, dat geschitt wann Zwillingen sech an engem Ee befannen. Dës weidere ginn se am Kambodscha och als Delikatess verkaf an och an d'Ausland exportéiert.Duerno ass et weidergaangen an d'"Killing Cave", eng Grott, déi als Massegraf vun de Roude Khmer benotzt ginn ass. Honnerte vu Leit sinn hei gequäält an duerno ëmbruecht ginn, fir un Informatiounen ze kommen. Och hei waren nees gefillt onendlech vill Afen, déi mer souguer meng Kokosnoss eidel gedronk un. Zum Gléck hunn ech se fréi lass gelooss éier se mech ugegraff hunn! Zum Schluss hu mir dann nach Mënchen an engem Tempel gesinn, dee matzen am näischt stoung. D'Mënchen si wärend dem Regimm vun de Roude Khmer ënnerdréckt a guer net respektéiert ginn.No all deene méi trauregen Themen elo mol eppes méi Flottes: D'Natur! De Mathieu hat iergendwou gelies, dass et eng Grotte gëtt, aus där vill Fliedermais gläichzäiteg erausfléien. Um genau 18 Auer war et dann esou wäit: Dausende vu Fliedermais fléien aus dem schmuelen Agang vun der Grott. Fir eis e mega beandrockend Evenement!No engem Dag Paus geet et dann op en Neits mam "Tuck-tuck" op den Tour, wat vill méi bëlleg wéi e Bus an einfach super ass. Op deem Tour hu mir gesinn, wéi d'Awunner Räis am Bambus kachen.Eppes wat et just am Kambodscha gëtt ass de "Bambou-train". Fir mech war dat awer leider eng grouss Enttäuschung, well de leschte richtege "Bambou-train" virun e puer Méint zougemaach ginn ass an dat hei just nach eng Reconstructioun fir Touriste war. Trotzdeem erzielen ech iech d'Geschicht dovun: Nom Krich sinn d'Schinne vum Zuch mat ganz einfache Konstruktiounen aus Bambus benotzt ginn. Do ass dann alles Méigleches transportéiert ginn, souwuel Wueren als och Passagéier. Dofir hunn se en einfacht Briet aus Bambus op d'Schinne geluecht. Fir d'Touristen hunn se Këssen a Sëtzer drop gemaach, wat fir mech bëssen u Charme verluer huet. D'Kanner waren trotzdeem begeeschtert.Weider ass et da vill Trapen erof gaangen, wou de Mathieu dann endlech seng Dron konnt auspaken an e puer Opnamen aus der Loft agefaangen huet.Dann ass et fir eis weider an d'Haaptstad Phnom Penh gaangen. Do si mer owes op den Nuetsmaart gaangen an hunn traditionell um Buedem mat de Fangere giess. Zudeem si mer och de Musée S-21 kucke gaangen, wat eng Geheimbasis vun de Rouder Khmer war. Och hei hu mer nees schrecklech Biller gesinn, déi een sou schnell net vergësst. E Lycée ass hei nämlech an eng Folter-Anstalt ëmgewandelt ginn. Ech weess mol net wou ech soll ufänken, well et sou schrecklech war. Aus den Zellen, wou déi Gefaangen agespaart waren, ass kee lieweg eraus komm. Et hounge Fotoen do vun all de Leit déi hei hiert Liewe verluer hunn. Wann der also eng kéier an de Kambodscha fuert ass d'Visitt vun dësem Musée e Muss!Zum Schluss ass et dann nach op d'Killing Fields gaange wou mer nach Massegriewer gesinn hunn. Och hei konnt ech erëm just de Kapp rëselen a mech froe wéi dat alles geschéie konnt.Alles an allem huet eis de Kambodscha ganz gutt gefall, d'Leit waren immens frëndlech, léif mat de Kanner an d'Geschicht vum Land huet mech vill beréiert. Mir wollten ee Moment nach fir eng Woch erof bei d'Plage fueren, mä mir hunn dann awer de Visa fir de Vietnam ugefrot a mam Bus ass et dann an eng gefillt aner Welt gaangen, déi ganz anescht wéi de Kambodscha ass.