Nom Kambodscha ass et an eng ganz aner Welt gaangen, de Vietnam!

Wow wat hu mir hei gutt giess. Dat war definitiv dat Land, wou ech am gesondsten a lokal giess hunn!

Mam Bus si mer dunn iwwert d'Grenz gefuer, hei muss ee virdrun de Visa ufroen, fir 1 Mount do kennen ze bleiwen oder 2 Woche maximum ouni Visa.

Mir hu mat der Groussstad Ho Chi Minh ugefaangen (am Süden), och ënnert dem Numm Saigon bekannt. Bahhh wat sinn hei vill Motorrieder! An wat e Kaméidi! Hei hu mer e super Airbnb, wou si eis owes op en Iessen alueden an eis d'Ëmgéigend weisen. Si hëllefen eis och plangen a soen eis, wei eng Stied mer maache sollen an wei eng mer vermeide sollen!

Super Owend mat richtege Vietnamesen ënnerwee ze sinn! Mir iesse lokal a kréien alles erkläert. D'Iessen ass scho ganz anescht ewéi bei eis! Leider schwätzen déi mannst Englesch, mä bon mir ginn awer eens. Mir fueren mat hinnen um Moto duerch d'Géigend, jo zu 3 um Moto ass ganz normal hei. Mir hunn och scho Motoe mat 5-6 Leit drop gesinn, eng ganz Famill! Nom Iesse gi mer da mat hinnen iwwert en Uebstmaart a mir entdecke lauter Uebst dat mer guer net kennen, war bestëmmt déck witzeg fir si!

No all de Krich-Infoe vum Kambodscha, hat ech geduecht hei géife mer och esou vill gewuer ginn, mä dat war guer net de Fall. Ausser d'Visitt vun de Cu Chi Tunnellen. Do huet e ganzt Vollek ënnert dem Buedem gelieft. Iwwert 200 km Tunnellen, déi an 30 Joer gebaut gi sinn! An dann hate se esou mini Ëffnunge fir eran. De Mathieu huet fir eis getest! Mega impressionnant! Kee Wonner, dass d'Amerikaner géint de Vietnam verluer hunn. Naja de Musée war awer och e bëssi Propaganda, mat lauter Videoen iwwert de Krich, wou se all laachen, stolz a frou sinn... naja, do huet de Kambodscha eis jo eng aner Säit gewisen...

Mam Bus ass et dunn nach méi erof an de Mekong gaangen. Mir haten e puer Leit an de Länner virdru begéint, déi eis gesot haten dat wier e Must. Hei entdecke mer dann och fir d'éischt de Sleeping Bus! Mega! Dat ass en Doppeldecker mat Schlofplazen! Deck gemittlech! Et muss ee seng Schong ausdoen, wann een era kennt an an eng Plastikstut setzen. Wann eng Paus gemaach gëtt, dann hu si e ganze Kuerf mat Schlappe fir jiddereen! Ech vergiessen ëmmer erëm iech ze weisen, wei d'Schrëften an de verschiddene Länner sinn, ma hei kenne mer liese, mä verstinn näischt, ausser e puer Wierder wei "Caphé". Hei war eng Franséisch Kolonie, dofir fënnt een hei iwwerall lecker Baguetten! Top!

De Floating Market vum Mekong (Can Tho) wollte mer natierlech net verpassen an du si si eis frei moies siche komm! (mam Taxi-Moto). Déck verwinnt si mer vun eisem Kapitän ginn, deen eis lauter Saache gebastelt huet, wärend der Faart! An du komme mer endlech un... lauter verschidde Booter an all verkafe se eppes aneres. Si hunn e grousse Bambus, wou se drun hänken wat se verkafen, fir dass ee sech erëm fënnt! Mir sinn dann och gewuer ginn, wei se déi chinesesch Nuddele maachen, dat ass just Reispabeier, dee geschnidden gëtt.

No e puer Deeg am Mekong geet et dann erëm erop an zwar op Tuy Hoa. Nha Trang kennen déi meescht vun iech bestëmmt, mä do hu mer héieren et wieren Tonnen Touristen aus Russland a China. Tuy Hoa war eng super Entdeckung! Keng Touristen! Dat heescht awer och dass kee Menü op englesch ass, keen englesch schwätzt an dass mer wei Alien ugekuckt ginn, wa mer an e Restaurant ginn! Ganz schnell mierke mer, dass "Google Translater" net wierklech top ass! Leider! Mat eise puer Wierder, déi mer entziffere kennen, wat Poulet oder Boeuf ass a wat eng Zopp a wat Brout ass.. a fir de Recht weise mer ebe wat déi aner esou um Teller hunn! Ganz witzeg Experienz, déi mer am Norde vu Portugal och schonn haten an do hat de Mathieu dunn eng Zong vun enger Kou um Teller ! lol

Also hei si mer dunn eng Woch bliwwen an hunn einfach nëmme gelieft, sinn an d'Mier gaangen an hunn all Dag en anere Restaurant ausprobéiert! Et ass esou bëlleg hei, dass selwer d'Kache guer net rentabel ass! Hei hu mer dann och zwee Motoe gelount a sinn duerch d'Géigend gedüst!





De ganzen Dag ware mer ënnerwee a si bis op "Ganh Da Dia" gefuer, wou eng super Landschaft op eis gewaart huet. Hei hu mer dann och fir d'éischt déi Bambuskierf als Booter gesinn a Steng, déi d'Natur als Hexagon geformt huet... de Liam huet se "Mine-kraft" Steng genannt!

Mir hunn eis natierlech och e bëssi verrannt a sinn op en Ufer gestouss, voller Dreck a Plastik! Dat ass leider ganz oft de Fall hei am Vietnam! Et ass hinnen einfach egal! Fannen dat esou krass, wann eng super Landschaft duerch Offall verschmotzt gëtt, mä et ginn ëmmer méi Associatiounen, déi botze ginn a fannen dat super!

De Mathieu hat Fësch bestallt mä hat sech net erwaart e ganzen ze kréien! Do hu mer gutt gelaacht! Hei sinn och iwwerall Hamoken! Déi hu mer gären! D'Kanner hunn der jo och an hirer Kummer! Am spéiden Nomëtten war erëm Plage um Programm! Eng mat Entrée mä dofir awer Tip Top propper!

Mam Zuch ass et du weider erop gaangen, mä dat erzielen ech iech an engem aneren Artikel!

Schreif dech roueg op eis mailing-lescht an, op www.kaliam.lu , mir wäerten an den nächsten Méint bestëmmt eppes organiséieren, wou der eis kennt treffen a mat Froen kennt bombardéieren. Soss fir Froen iwwert Facebook kontaktéieren, Grupp: Kaliam Voyages.