Während mir zu Mazar sinn, schéngt eng Well vun Attacken iwwer Kabul eranzebriechen. Hate se déi éischt véier nach kritt, Schüler aus enger Koranschoul vu Karachi a Pakistan, sou hunn déi nächst Attentäter et geschafft, hiert Wierk ze vollbréngen.Eng schwéier Attack op de Verdeedegungsministère zu Kabul, eng Bomm ass ferngezünt ginn, mat enger anerer huet ee sech an d'Luucht gesprengt an huet 30 Leit mat an de Doud geholl, iwwer 90 sinn der verletzt. Ee Generol an zwee héich Beamte sinn ëm d'Liewe komm, hir Rechnung schéngt opgaangen ze sinn.Vu Mazar aus kann een an engem Dagesausfluch de fréiere buddhistesche Site Takht-e-Rostam besichen. Iwwer eng gutt Strooss fiert een duerch eng wonnerschéi Landschaft mat roude Fielsen, de schéinsten Deel féiert duerch déi spektakulär a rau Tashkurgan d'Schlucht, déi vum Floss Cholm duerchzu gëtt, an deem sengem Bett d'Iwwerreschter vun engem russesche Panzer leien. Eng Fra ënnert enger Burka huet um Bord vun der stëbseger Strooss hiert behënnert Kand an engem Rollstull stoen a biedelt ëm Spenden. E Camion virun eis, dee Waasserfläschen transportéiert, hält kuerz stall a gëtt der Fra eng kleng Fläsch Mineralwaasser.Am ganze Land gesäit een auslännesch Reesbussen, déi heihinner verkaaft gi sinn. Mam Umelle schéngen se et hei net esou ze hunn, anescht sinn déi auslännesch Nummereschëlter wuel net ze erklären. Et gesäit lëschteg aus, wann d'Reesfirma Lampe vun Hamburg niewent engem klenge Stand hält, fir Gedrénks ze kafen.Deen dräi Kilometer vum Dierfche Samangan geleeëne Klouschterkomplex Takht-e-Rostam huet am véierten a fënnefte Joerhonnert dem Therravada-Buddhismus ugehéiert an ass dem Rutsam gewidmet, engem Held aus der persescher Mythologie. Iwwersat heescht Takht-e-Rostamt "den Troun vum Rustam".Dat Klouschter läit op 959 Meter an ass komplett an de Fiels gehaen. Et huet 5 Kummeren, zwou sinn der helleg, eng drëtt ass mat engem filigrane Lotusblat verziert.An der Zäit hunn d'Karawannen hei Halt gemaach, dunn huet et Aibal geheescht. Afghanistan huet e puer Plazen, wou buddhistesch Höhlen an de Fiels gehae sinn, dat hei soll eng vun de spektakuläerste sinn.Et gëtt och nach e laange Gank, wou säitlech méi kleng Nische sinn, dat soll fréier d'Maartplaz gewiescht sinn.Um Hiwwel iwwerem Klouschter verstoppt sech eng grouss Stupa, komplett an de Fiels gehaen, den Agang féiert duerch e puer Hielen, et kann een hannenerëm wanderen. Si ass vu baussen eigentlech net ze gesinn, well si an de Fiels geschloen ass. Just wann een driwwer steet, dann erkennt ee se. Si erënnert un d'Kierch Lalibela an Ethiopien, déi och de Fiels geschloen ass.Et ass Melounenzäit, laanscht d'Strooss stinn Händler, déi d'Meloune verkafen oder se op der Plaz a kleng Stécker geschnidden, op der Schuel vun der Meloun, zerwéieren.Zu Tashkurgan steet de Bagh-e-Jahan Nama Palais. Am indesche Kolonialstil 1890-1892 gebaut, huet e fréier dem Kinnek als Juegdschlass gedéngt, an deem memorabel Fester stattfonnt sollen hunn. 1974-76 ass e renovéiert ginn als Musée, en Äerdbiewen huet de Projet 1976 erëm gestoppt, 2007 ass an engem vun Holland finanzéierte Kulturprogramm beschloss ginn, de Musée nach emol ze restauréieren.Wann dat a gudden Zäiten an Afghanistan e Juegdhaus war, ma Prost dann awer, ëmgi vun enger héijer Mauer, d'Entrée tëschent zwou Sailen, bannen eng Zort Park, ugeluecht op aacht Terrassen, wou dann d'Juegd stattfonnt huet ... virum Haischen e gréissere Swimmingpool, ëm deen de Kinnek seng Hiesercher placéiert soll hunn. "Leider dierf een net an de Palais eran", seet de Gul, "si hunn eis nach ni eragelooss." Dat ass natierlech eng Erausfuerderung, well am Schiet sëtzen e puer Zaldoten, déi oppassen an Téi drénken. Ee gëtt emol an e Gespréich verwéckelt, no e bëssche Gequasels: "Vläicht eng kleng Spent fir d'Téikeess?"A wie seet et? Scho gi mir an d'Haus gefouert, wat vun der Konstruktioun hier nawell raffinéiert gebaut ass. Lächer a Stäreform an d'Träppleke geschnëtzt loosse Loft an d'Reim am Keller stréimen, Fënsteren, déi iwwer en héije Schacht Liicht vum Stack uewendriwwer an de Keller projezéieren, dat ass scho schlau gemaach. A sämtleche Reim, déi ënnerem Buedem leien, ass e liichte Loftzoch ze spieren. Ouni Zweiwel, hei kann een et aushalen. Als Musée ass et nach e bësschen dënn, ausser e puer Fotoe vum fréiere Liewen zu Khulm ass näischt ausgestallt, awer vläicht kënnt dat jo nach.

Reesen heescht oft fréi opstoen, de Fliger zeréck op Kabul geet um hallwer siwe moies, also um véier opstoen.



Eng fatal Attack



Um Wee fir op de Fluchhafen zielt de Gul eis, datt gëschter Owend nach eng Attack zu Kabul war, um 23:25, méi ass nach net gewosst.







Wéi mir zu Kabul ukomm sinn, huet et geheescht, mir fueren emol nach bei eis an der Firma laanscht. Den Openthalt an der Firma huet nawell gedauert, bis et geheescht huet, mir kënnen net an den Hotel, d'Attack ass nach am Gaangen, si ass 300 Meter vum Hotel, d'Géigend ass komplett ofgespaart.



Mir iwwerleeën, wat mir maache kënnen a probéieren, de Fluch op Herat en Dag virzeverleeën an direkt weiderzefléien. No enger hallwer Stonn heescht et: "De Fluch op Herat ass annuléiert, well d'Leit net aus der Stad eraus op de Fluchhafe kommen." Mir iessen emol eppes am Reesbüro, am Fernseh gëtt et e Livebericht zur aktueller Situatioun, et heescht,datt nach een Ugräifer sech mat Geiselen um zweete Stack verschanzt hätt, an datt geschoss géif ginn. Da kënnt d'Noriicht, datt d'Aktioun fäerdeg ass, de leschten Ugräifer ass erschoss ginn.



Dem Gul ass et an der Stad haut ze onroueg, géint Mëtteg fuere mir op e Séi um Rand vu Kabul, wou ee kleng faarweg Kabinne loune kann, fir mat der Famill beim Waasser ze setzen. E klengt Riserad an aner Karusseller stinn an der Landschaft. Et gëtt och e Café-Restaurant, deen zimlech schick ass, wou een um grénge Wues iessen an drénke kann. Eis gefält et net besonnesch gutt gutt do, ze schick, awer fir d'Zäit a Sécherheet ëmzekréien ass déi Plaz O.K. Well an der Stad geet verkéierstechnesch näischt, do steet alles. Et ass scho speziell, virun e puer Stonne souze mer an engem Büro a wousste wéinst der schroer Situatioun net, wéi et weider géif goen, an elo ass et, ewéi wann näischt geschitt wier. Mir wëllen awer net de ganzen Nomëtten do verbréngen.



De Bichermann: engagéiert a menacéiert



D'Anne huet Sue gesammelt fir de Saber Hosseini vu Bamian, dee mam Vëlo Bicher bei d'Kanner an d'Biergdierfer féiert. Mir wëllen him d'Suen iwwerreechen. Well mir hie schonn ugeruff haten, wësse mir, datt hien net zu Bamian, mä zu Kabul ass, a froen emol, ob hien haut keng Zäit hätt, esou kéinte mir déi nächste Stonnen nach sënnvoll notzen. Hien huet Zäit, a mir maachen e Rendez-vous um 4 Auer an engem Restaurant am Weste vu Kabul aus. Et ass eng gemittlech Plaz, de Restaurant gëtt vun enger Fra geleet, déi sech fir drogenofhängeg Jugendlech asetzt.







De Saber ass e sympatheschen, mä nervöse Mann. Dat kann ee verstoen, hie krut scho Mordmenacë vun den Taliban, well hien déi Bicher verdeelt; seng Fra huet missten ophalen, als Léierin ze schaffen. Ausser datt hie mat sengem Vëlo, op dee vir eng Këscht drop montéiert ass, wou d'Bicher dran transportéiert ginn, bei d'Kanner fiert, huet en och nach 5 Bibliothéiken opgemaach a plangt der nach méi. Et ass en interessant Gespréich, an iert d'Sonn ënnergeet, maache mir eis zeréck op de Wee fir an den Hotel, well owes ass eng Ausgangsspär verhaange ginn. Wéi mir bei den Hotel zeréckkommen, ass et schonn däischter, ech gesinn e Mann um éischte Stack a sengem Büro sëtzen an deem keng Fënstere méi dra sinn, um Buedem läit Glas.



Gesinn, erféiert, verflunn ...



Wéi mir moies den Hotel verloossen, gesi mir eréischt d'Ausmooss vun den Explosiounen. An der ganzer Strooss sinn d'Fënstere vun den Haiser futti, iwwerall ass d'Glas schonn op grouss Kéip geschëppt, d'Gebai, wou d'Büroe vu der Organisatioun Care International dra sinn ass bis op den ieweschte Stack staark beschiedegt. An der ganzer Strooss sinn d'Fënstermécher schonn aktiv, déi eng schrauwen d'Rumme vun de Fënsteren eraus, déi aner wandere mat Glasplacken duerch d'Géigend. Et ass scho beandrockend wéi schnell d'Leit hei zur Normalitéit iwwer ginn. Awer och selwer geet ee schnell iwwer esou Aktiounen ewech ...







Mir besichen den OMAR-Landminnemusée, e Sammelsurium vun déidleche Kreatioune vu kranke Geeschter, entwéckelt fir esou vill Misär ewéi méiglech unzeriichten. Den Entrée ass fräi, awer fir ze fotograféieren, soll ech 20 Dollar ouni Quittung an eng Këscht werfen. Bei allem Sënn fir Humor, dat ass mer awer ze vill dees Gudden, da maachen ech ebe keng Foto. Ëmmerhi verstinn ech elo, wisou déi Sprengstoffweste vun de Selbstmordattentäter esou schwéier sinn. Et ass net nëmmen de Sprengstoff, mä si si gefëllt mat stole Kugelen, déi sech bei der Explosioun wéi aus enger Schroutflënt geschoss verdeelen.



D'Géigesätz zu Kabul sinn immens, modern Akafszentre mat Liichtreklammen niewent Butteker, wou den Numm vun Hand op d'Fënster gepinselt gëtt; niewent engem Geschäft, wat Fotokopiesmaschinne verkeeft an e gudde Pak seriö Apparater op Stock huet, ass eng Bäckerei, wou 7 Leit op enkstem Raum domat beschäftegt sinn, Fladebrout ze baken. Eng Schossel mat Waasser gëtt vun engem Autospneu gehalen.







Blumme schéngen och hei et gutt Geschäft ze sinn, virun engem Blummebuttek stinn 2 nei Chevrolet Camaro ... bei deem Ubléck kann ee glat vergiessen, datt een zu Kabul ass.

