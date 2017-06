X

An der ganz aler Kierch St Mary the Virgin zu Fordwich (Kent), eng 5 Kilometer vu Canterbury ewech, kann ee schlofen, also "champen", wat ee mat "campéieren an enger Kierch", op Englesch "church", iwwersetze kéint.Déi kleng Kierch, déi op d'11. an 12. Joerhonnert zeréckgeet, läit un engem klenge Floss, dem River Great Stour, ronderëm se luussen al Griewer aus dem Buedem. 1995 huet se hir Dieren als Kierch zougemaach, 1996 goung se an e Fong, den "Churches Conservation Trust", iwwer. An elo kann ee se net nëmme besichtegen, et kann een och an hir schlofen!Fordwich gëllt iwwregens als "Britain's smallest town" ... an et ginn zwee Puben do :-)