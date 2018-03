D'Beata an de Léon Hamus zu Noailles. © lm

Reportage: en neit Liewen an der Provence (02.01.2018) Bierger, Lavendel, Natur a gudd Iessen. De Patrick an d'Françoise Meisch hu virun engem Joer hir Maison d'hôte (Mas de l'Adret) an der Provence, mei genee zu La Roche Saint-Secret, opgemaach. Domat huet d'Koppel sech een Dram erfëllt. D'Maison d'hôte läit isoléiert an de Bierger vun der Provence, mat enger vue op Lavendelfelder.

Nach net decidéiert, wuer et am Summer soll an d'Vakanz? Vläicht ass jo hei eppes derbäi! Bei esou Temperaturen (an elo och nach Glëtz!) ass Frankräich natierlech eng flott Optioun - an do hu sech och eng Rëtsch Lëtzebuerger fir ëmmer néiergelooss ... an déi empfänken an hirem neien Domizil och Gäscht. Och där aus der aler Heemecht :-)Hei eng kleng Auswiel, wann Dir nach Proposen hutt, mir si Preneur!An der Géigend vun Albi (bei Toulouse) oder och nach vu Cordes-sur-Ciel empfänkt d'Koppel Beata a Léon Hamus ... an engem butzegen Duerf, direkt nieft der Kierch, wou een an engem Niewegebai mat groussem Gaart ënnerkomme kann - an dann z.B. zesummen an enger oppener Scheier iesse kann ... Avis aux amateurs, och wann et bis dohin e bësse méi wäit ass wéi an d'Provence, ma och dës Regioun huet hire Reiz - eleng Cordes-sur-Ciel ass super!Eppes opgeriicht hunn d'Pierrette an de Roger an d'Saskia an den Dirk op dëser Plaz an der Drôme: E ganz beléifte Camping, e puer Zëmmeren, eng super Plaz fir ze iessen an eng gemittlech Kichen ... De Rosch Bohler war iwwregens och eemol Éischtgewielte bei Gemengewahlen a Frankräich!Fir Frënn vun der Ardèche: De Gilbert an d'Juliette Grosbusch-Barth hunn den Domaine de la Tour mat Appartementer a Studioen zu Salavas (2 km vu Vallon Pont d'Arc).Direkt nieft Orléans, op Combleux, huet et d'Architektin Malou Schmit hi verschloen. De Gîte, vun de Schwéierleit, läit direkt un der Loire ...2016 hunn de Patrick an d'Françoise Meisch hir Maison d'hôtes (Mas de l'Adret) an der Provence, méi genee zu La Roche Saint-Secret, opgemaach. Domat huet d'Koppel sech een Dram erfëllt. D'Maison d'hôtes läit isoléiert an de Bierger vun der Provence (Drôme), mat enger Vue op Lavendelfelder. Et ass net wäit bis op Grignan, Dieulefit an Nyons.Dës kleng Lëscht ass natierlech net komplett - wann Dir nach Plaze vu Lëtzebuerger a Frankräich kennt, schreift eis w.e.g.! (An der Géigend vum Ventoux gouf et och nach schéi Plazen, ze buche kritt een déi aktuell eisen Informatiounen no awer net.)