Effektiv! Am Land vun de wäisse Bierger ... © Luc Marteling

Imposant! Esou presentéiert sech de Monte Kali. © CD

© kalimuseum.de

© kalimuseum.de

De wäisse Bierg rifft ... Mat enger Montée fänkt d'Visite guidée un. Et muss sech awer virdrun umellen. © Luc Marteling

© kalimuseum.de

Wann dat net offiziell ass: Souguer op de Stroosseschëlter steet "Monte Kali". © Luc Marteling

Fiert ee mam Auto vu Lëtzebuerg op Berlin, dann huet een net nëmmen e längeren Trajet viru sech, da muss een och bal queesch duerch Däitschland kutschéieren. Dat kann een nerveg fannen oder et profitéiert dovun, mol eng Escale ze maachen op enger Plaz, wou ee virdrun nach ni de Bauch wéi hat. Zum Beispill do, wou d'Werra fléisst. An der Mëtt vum Dräieck Fulda, Erfurt a Kassel läit déi kleng Stad Heringen. Si ass, wann een esou wëll, d'Haaptstad vum Land vun de wäisse Bierger. Där gëtt et do nämlech wierklech ... a si sinn net grad kleng!Wann ee mam Auto ukënnt, dann erbléckt ee se op eemol direkt: wäiss Hiwwelen an der Landschaft! Ma opgepasst, net ze vill beandrocke loossen, well an der Regioun stinn nawell eng Partie fix Radaren an am Agang vun däitschen Dierfer gëtt en net wéi zu Lëtzebuerg allkéiers drun erënnert, datt een nach just duerf mat 50 km/h fueren!Dee bekanntsten, well impressionnantste Bierger vun allen do ass de Monte Kali, och nach Kalimandscharo genannt. Den Numm ass net gestuel, well de Bierg huet seng Existenz dem Ofbau vu Kalisalz an der Géigend ze verdanken.Zanter 1976 gëtt um Bierg "geschafft". 900 Tonnen komme pro Stonn bäi. 20.000 Tonnen den Dag. 6,5 Milliounen d'Joer. Antëscht besteet de Bierg aus 210 Milliounen Tonnen "Abraum", also Offall, well beim Abraum handelt et sech ëm déi Schichten, déi matofgebaut ginn, obwuel keng Mineralien dra sinn, déi een notze kéint. Dat meescht ass Steesalz, dat net propper ass an dofir net verschafft gëtt. Et muss awer mat aus dem Buedem geholl ginn, well een un aner Loe komme wëll, Loe mat Kali, Phosphor oder Magnesium. Déi si wäertvoll a méi rentabel wéi knaschtegt Steesalz, dat een op anerer Plaz méi einfach, méi bëlleg an a besserer Qualitéit fënnt. Dofir gëtt dat iwwer Fërderbänner op de Koup getippt.A well een ënnert dem Buedem weider äerdeg Mineralien ofbaut, wiisst iwwer dem Buedem de Monte Kali monter weider. Eng 200 Meter ass e schonn héich, seng Fläch um Buedem ass 120 Hektar grouss, déi uewen op der - flaacher - Spëtzt just 22 Hektar. De Bierg ass also uewe vill méi schmuel, trotzdeem gesi seng Flanke vun uewe gekuckt oder am Profil betruecht richteg géi aus an et wonnert ee sech, datt dat alles iwwerhaapt hält an net rëtscht.Mat Visite-guidéeë kann een de Kalimandscharo entdecken. Duerch e kuerze, stramme Marsch - Helm a Schutzbrëll si Flicht! - ass ee schëtzeg uewen. Do fillt ee sech da wéi an enger Salzwüst ... ronderëm déi awer alles gréng ass. Vereenzelt gesäit een awer nach aner wäiss respektiv gro Flecken an der Landschaft - dat sinn aner "Rückstandshalden".Maximal 520 iwwer dem Mier dierfen déi kënschtlech Bierger héich ginn, déi natierlech Hiwwele sollen nämlech awer déi héchst an der Géigend bleiwen. Erhiewen di sech béid Zorten un der Grenz vun den däitsche Bundeslänner Hessen an Thüringen. Ënnert dem Buedem sinn déi dann och schonn zesummegewuess, well hessescht Salz gëtt och via Thüringen an thüringescht och via Hessen ofgebaut. Fréier war esou eng ënnerierdesch Ost-West-Verbindung natierlech ondenkbar. Haut gëtt och ënnert dem Buedem grenziwwerschreident geschafft ...Ofgebaut ginn déi interessant Loen, op Däitsch Flöz genannt, an engem Schachbrietmuster. Ëmmer 16 Meter breet, da gëtt Fiels stoe gelooss. D'Material gëtt gesprengt, dann zerklengert, am "Brecher", a gëtt dann iwwer Fërderbänner bis bei de Schacht bruecht. Da geet et no uewen an erop op d'Abraumhalde aka Monte Kali.Mat de Mineralien, déi een déif aus dem Buedem hëlt, gëtt zum Beispill Düngesalz gemaach. Gebraucht gi se awer och an der d'Zellstoffindustrie, der Liederindustrie, fir Wäschmëttel oder Medikamenter. Wie sech weider fir de Kali-Ofbau interesséiert, deem sief de "Werra Kali-Bergbau Museum" zu Heringen recommandéiert oder d'Erliefnesbergwerk Merkers.D'Salz, dat openee getässelt gëtt an dann ënnert fräiem Himmel do läit, ass natierlech e Problem fir d'Ëmwelt. Ënnert dem Buedem schuet et kengem, ma uewe gëtt et mam Reen a Schnéi an d'Natur gespullt. De Salzgehalt vun de Flëss riskéiert ze klammen - a gëtt dowéinst och ganz streng kontrolléiert. Wéi virun enger Zäitchen d'Flëss net vill Waasser haten, huet net konnte geschafft ginn, fir d'Flëss net zousätzlech ze belaaschten an d'Grenzwäerter anzehalen.Et ginn dann och Proposen, de ganze Bierg ofzedecken, also mat Buedem, ma éischt Berechnungen hunn d'Iddi onrealistesch klénge gelooss: Et bräicht een dofir ronn ee Véierel vun der aktueller Mass, also quasi 50 Milliounen Tonne Buedem, fir alles zouzedecken. D'Verdonste wier dann awer gestoppt.Fir den akute Problem an de Grëff ze kréien, wéilt de Bedreiwer am léifsten eng Pipeline bis bei d'Oberweser leeën - déi ass méi grouss wéi déi kleng Werra, do ass een net esou séier un de Limitten, wat de Salzgehalt am Waasser ugeet.Ëmweltskandal hin, Naturverschandelung hier - wéi een och ëmmer zu de Kali-Hiwwele steet, de Monte Kali kann ee besichtegen. D'Regioun an de Bedreiwer vun de Kali-Minne versichen alt, déi wäiss Bierger als eppes Touristesches ze promoten: "Der Monte Kali ist einer der ungewöhnlichsten Berge in Deutschland. Seine Besteigung ist eine besondere Bergtour mit Weitblick", heescht et am Internet.An da stëmmt: Dee gigantesche Friemkierper an der Landschaft hunn eppes Faszinantes, eppes Surreales a gläichzäiteg eppes déif Mënschleches, ass en dach duerch Mënschenhand entstanen. Wärend der Visitt kritt ee vill Erklärungen iwwer Land a Leit, iwwer den Ofbau vum Kali, iwwer seng Virdeeler a seng Nodeeler.