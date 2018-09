X

© Luc Marteling

Dat Ganzt ass schonn eng Nummer méi grouss wéi dat, wat ee sech gemenkerhand ënner enger Skulptur oder ënner enger Plastik virstellt: D'Struktur, déi zu Duisburg op dem "Magic Mountain" am Anger-Park trount an "Tiger & Turtle", also "Tiger an Deckelsmouk", heescht, ass net manner wéi 41 Meter laang, 40 Meter breet an 20 Meter héich. A gesäit aus wéi eng Achterbunn.An dat ass natierlech gewollt! Well déi monumental Skulptur soll Vitess a Rou gläichzäiteg ausdrécken, si steet fir d'Dialektik vu Beweegung a Stëllstand, doduerch ausgedréckt, datt déi geschwonge Forme vun der Bunn Vitess suggeréieren, ma well keng Kitschelcher drop fueren, ma ee selwer iwwer Trapen derduerch beweegt, hëlt ee forcement Tempo eraus: Et ass den Ausdrock vun "Entschleunegung", wéi se bei eisen däitschen Nopere soe géifen. Vun dohier läit och de Verglach vun "Tiger & Turtle" mat der Philosophie vu Yin a Yang no - déi zwee Begrëffer sti jo och fir Prinzipien oder Kräften, déi opposéiert sinn, sech awer géigesäiteg bedéngen, also openee bezu sinn ...Esou ass dat och an der Skulptur, déi vum Hamburger Duo Heike Mutter (*1969) an Ulrich Gentz (*1971) am Kader vun der Kulturhaaptstad RUHR 2010 entworf an 2011 opgemaach gouf. Ronn zwou Milliounen Euro huet se kascht. Si steet uewen op der Kopp vun der (kënschtlecher) Heinrich-Hildebrand-Héicht, mat Vue op Duisburg, mat Vue op d'Industrie vun Duisburg - d'Stad steet jo fir Ruhrpott a Schwéierindustrie, fir Hafen an Tatort-Kommissar Schimanski. Als Symbol fir den Ëmbroch vun där ganzer Géigend verstinn d'Createuren hir Skulptur. Vu ganz uewe kann een op de Rhäin a bei fräier Vue bis op Düsseldorf eriwwer kucken."Tiger & Turtle" gesäit ee scho vu Wäitem, ma wann een dann um Fouss vum Hiwwel steet, dann hëlt een awer näischt méi vun der "Achterbunn" an Uecht. Geet een dann erop, dann erbléckst ee se no an no.Besonnesch flott ass natierlech, dass d'Konschtwierk zougänglech ass - 220 Meter ass de Wee laang, bis op de Looping kann een dee ganz goen, ronn 200 Meter. Eng verwurrelt Affär mat ëmmer neie Perspektiven! Logescherweis gëtt et zwee Weeër bis bei de Looping, ee laangen an ee kuerzen, eng Verbindung an der Mëtt ass net do. D'Skulptur ass ronderëm d'Auer op, just bei Stuerm, Äis, Schnéi gëtt se zougemaach, da geet och en Alarm op der Kopp.E besonneschen Highlight: Owes an nuets ass d'Konstruktioun beliicht!En eegene Parking huet d'Konschtwierk iwwregens net, et muss een an enger vun de Stroossen an der Wunngéigend direkt nieft der Heinrich-Hildebrand-Héicht alias "Magic Mountain" am "Angerpark" parken.