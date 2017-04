© Autodraw

Doodle, sketch and create in no time with AutoDraw, a new tool that uses #MachineLearning to help you draw fast → https://t.co/Bm3iEb2Kb5 pic.twitter.com/LroYIKna0w — Google (@Google) April 11, 2017

Fir ganz vill Leit war et ni einfach, richteg gutt ze zeechnen. Sief et een Auto, een Haus, eng Giraff oder e Männchen, dee wierklech wéi e Männchen ausgesäit.Et ass elo endlech eriwwer: Google huet virun e puer Deeg eng nei Säit lancéiert, déi fir iech zeechent. Mat Hëllef vun engem System, dee grafesch Elementer erëmerkennt kann eng kënschtlech Intelligenz dat proposéieren, wat dir mat e puer Strécher am Kapp hat.Déi kalifornesch Firma huet fir de Lancement eng kleng Virstellung op Twitter publizéiert:"Kritzelt, moolt, kreéiert ouni laang ze waarde mat AutoDraw, den neien Tool, deen dat automatescht Léiere benotzt, fir ganz séier zeechnen ze kënnen."Wann ee bis am Gaangen ass, den AutoDraw ze benotzten, mengt een et wier eng extrem einfach Säit, déi awer eng ganz komplizéiert Technik verstoppt. Hei goufen etlech Skizzen agebaut, fir de Lien tëscht dat wat de User am Gaangen ass, ze kritzelen an d'Schlussresultat, wat an der Database gespäichert ass, ze maachen.E puer Strécher ginn duer, fir éischt Propose vun der Software ze kréien, e bësse wéi wann een am Gaange wier, eppes an der Sichmaschinn vun der gläicher Firma géif tippen. Den AutoDraw réit dat wat mir mat vill Méi am Gaangen sinn, ze zeechnen. Grafiker an Illustrateuren hunn alleguer d'Formen entworf, déi an der Software scho gespäichert sinn.Meeschtens, no e puer Versich, packt den Tool et och eis ganz schlecht Skizzen ze entschlësselen, also schéngt dat wierklech gutt ze klappen. E puer Useren hu sech op Twitter gemellt, fir e puer Problemer ze ënnersträichen, zum Beispill dass et keng Penisform gëtt. Vill Leit schéngen hei intresséiert gewiescht ze sinn, esou eppes fir eng Kéier "richteg" molen ze kënnen...D'Software mécht et och méiglech, ouni automatesch Erkennung ze molen, et kann een och Text asetzen, Formen oder och nach Faarwen, wéi an enger ganz "normaler" Software och. AutoDraw proposéiert och, déi kënschtleresch Kreatiounen, mat oder ouni intelligenten Afloss, ze späicheren.Et braucht ee just nach dës nei Spillsaach, pardon dësen neien Tool vu Google ze benotzen, an zwar ganz einfach a gratis hei: http://www.autodraw.com . Dës kënstlech Intelligenz gëtt mat der Zäit och ëmmer méi clever, déi kann nämlech vun den Usere léieren an esou gëtt dës Software ëmmer besser mat enger Zuel vu Proposen, déi ëmmer méi grouss gëtt.