Déi 370 Säll op der Welt déi mat 4DX fueren, proposéiere schonn di grouss Blockbusters vum Moment, dat duerch eng enk Zesummenaarbecht tëscht der südkoreanescher Firma an de groussen amerikanesche Studioe wéi Universal, Sony, Walt Disney, Paramount, Fox oder och nach Dreamsworks. Déi Filmer déi an deem Format gewise ginn, fënnt een ënnert anerem Logan, Kong: Skull Island, The Beaty & the Beast, Ghost in the Shell oder och nach Fast & Furious 8.De 26. Abrëll kënnt nach Guardians of the Galaxy Vol.2 bäi an de 24. Mee ass den Jack Sparrow mat sengen Pirates of the Carrabean: The Revenge of Salazar och an der 4DX ze erliewen. Eng kleng Rees op Paräis wier da vläicht eng gutt Iddi fir all Fan vun Action um an ronderëm den Ecran, fir Filmer mat engem décke Budget an enger anerer Versioun ze gesinn an ze spieren.Et muss een allerdéngs mat engem Zouschlag vu 6€ rechne fir e Film an der 4DX Versioun ze gesinn, de Präis vum Film kënnt nach dobäi. E klenge Luxus fir e Film "hautno" erliewen ze kënnen.