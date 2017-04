© afp

Déi amerikanesch Firma huet grad F8, seng alljäerlech Konferenz fir Apps-Entwéckler, zu San José a Kalifornien ofgeschloss a scho si lauter Neiegkeeten an der Presse ze fannen. Eng dovunner heescht "Spaces", de Projet deen et méiglech mécht, mat Kollegen an enger Virtual-Reality-Welt ze schwätzen. Hei geet et net ëm Videospiller oder Plazen, wou ee soss net géif hikommen, just eng normal Welt, wou ee sech gäre mat Leit trefft.Fir den amerikanesche Ris gouf et héich Zäit, dës sozial Funktiounen auszenotzen an am alldeegleche Liewen anzebauen.

Dëse neie Konzept bitt also eng reservéiert Plaz, fir ze chatten, wou bis zu véier Persoune kann deelhuelen. All Participant kann duerch säin Avatar präsent sinn, e Genre Personnage, deen ee virum Chatte muss zesummebauen, fir iwwerhaapt eng Existenz an dëser paralleller Welt ze garantéieren.Et muss e schonn een Oculus Rift-Helm hunn, fir de System ze benotzen. Soubal alles un ass, kann de User säin eegenen Avatar bastelen, mat eegene Fotoe vu Facebook oder mat deenen, wou hien drop getagged gouf. Nach e virtuelle Brëll dobäi, oder e Schnurres a schonn ass e prett, fir seng Kollegen ze treffen.Da muss een natierlech och eng Plaz fannen als Treffpunkt: d'Participanten hunn de Choix tëscht etlech Proposen, déi an der App ze fanne sinn: gemittlech soll et sinn wéi an enger Bar, op der Maartplaz oder am Gaart. Hei gëtt och richteg geschwat, mat der Stëmm, well Uriff mat am Programm virgesi goufen. D'Lëpsen an d'Gesiicht sinn animéiert, sou wéi och de Recht vum Kierper, deen d'Beweegunge vum Helm a vun de Manetten verfollegt.Hei kann een awer och Fotoen a Videoen an engem 360-Grad-Modus deelen. Dat heescht, ee vun de Participante kann, zum Beispill, seng Frënn do huelen, wou hie grad an der Vakanz war. Fotoen a Videoe verwandele sech a Posteren, déi an der "Kummer" op Wonsch kënnen opgehaange ginn.Spaces ass awer nach zimlech limitéiert, vue dass een am Moment nëmmen mat engem Rift-Helm vun der Firma Oculus kann dobäi sinn. Déi Firma gouf vu Facebook virun 3 Joer fir 2 Milliarden Dollar opkaf. Den Social Network misst awer d'Kompatibilitéit un aner Modeller vergréisseren, fir esouvill Leit wéi méiglech unzezéien.Engem Analyst vun Jackdaw Research no wëll Facebook säi Retard an der Virtual Reality an Augmented Reality nohuelen. Parallel zu dësem Projet wëll Facebook sech och op d'Kamera vum Smartphone konzentréieren, fir den Tool vun der Zukunft am VR Domän ze schafen.