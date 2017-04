© lilium

D'Firma Lilium hat versprach, eng Alternativ zum elektreschen Auto ze fannen, deen, hirer Meenung no, géif zwar manner verschmotzen awer dofir nach ëmmer net de Problem vum Stau léisen. Wéi se an den Himmel gekuckt hunn, gouf d'Léisung fonnt: een Taxi dee fléie kann an deen op Wonsch ka bestallt ginn an esou d'Stroossen manner verstoppen. Dës kleng Maschinn kann och praktesch iwwerall landen, souguer an engem Gaart.Zanter dem Launch vun dëser revolutionärer Iddi goufen etlech Prototypen ausprobéiert an d'Responsablen hunn sech op d'Sich no Investisseuren gemaach déi capabel sinn esou e grousse Projet ze ënnerstëtzen. Am Dezember zejoert gouf een Accord mat Atomico ënnerschriwwen, enger Capital Venture Firma vu London. 10 Milliounen Euro goufe fir Tester an Produktioun opgehuewen.D'Tester goufen an Däitschland mat engem "Eagle" 2-Sëtzer Prototyp gefouert. D'Experten ware begeeschtert vun der Manéier wéi d'Landungen an de Start ouni Problem geschitt sinn. Di grouss Iwwerraschung koum vun der ganz spezieller Bewegung déi dësen "Auto-Fliger" speziell mécht: d'Transitioun tëscht dem vertikale Start an dem "normale" Fléien duerch seng Flilleken.Der Firma Lilium no war dësen Challenge de Schlëssel vum Succès. De revolutionären technologeschen Design ass fir déi Leit déi op der Plaz waren och gelongen. D'Virbereeden an d'Produktioun vun engem Fliger mat 5 Plazen kënnen also geschwënn ufänken.Den "VTOL" kann een net kafen, d'Firma huet eng ganz nei Manéier virgesinn fir sech ze beweegen. Och wa Fligerfans oder Persounen déi immens vill Wäert op d'Ëmwelt léen dëse Produit kafe wëllen, et bleift een Transportmëttel deen all Mënsch mat enger App ka reservéieren a benotzen. Fir doheem an enger Garage stoen ze loossen gouf en am Ufank sécher net gebaut.D'Zukunft ass an der Loft: ouni Stau, ouni Loftverschmotzung. D'Propelleren funktionnéieren wéi op engem normale Fliger ausser dass hei Stroum benotzt gëtt: d'Fléien geschitt dann och ouni Kaméidi. Stellt iech vir vun der Stad op de Stauséi an 10 Minutten ze fléien amplaz 55 Minutten mam Auto ze fueren. Dat wier dach eng gutt Iddi fir de Weekend?