Elo an den App Stores (iPhone an Android)

Dës App ass elo mam ganze Contenu komplett gratis fir all Benotzer, et gëtt keen Abonnement méi! A si ass nees dräisproocheg: franséisch, däitsch an englesch. Et goufen och eng ganz Rei Upassunge gemaach, a ganz nei ass eng Rubrik mat touristeschen Informatiounen, an där d’Miseler Uertschafte virgestallt ginn.

VinsLux ass déi eenzeg App, déi komplett de Lëtzebuerger Wäiner, Wënzer an Uertschafte consacréiert ass. Si ass entwéckelt gi vum Wäinexpert a fréiere Journalist Claude François zesumme mat de jonken Informatiker Olivier Puraye a Fränk Gelhausen.

Ronn 700 Lëtzebuerger Wäiner a Cremanten ginn an der App detailléiert beschriwwen a kommentéiert, an dës Selektioun gëtt lafend completéiert mat neie Wäiner an neie Joergäng. An der App sinn och Informatiounen zu de Miseler Wäiproduzenten a Kellereien, a weider intressant Rubriken zur Lëtzebuerger Musel.

VinsLux organiséiert fir RTL Télévie all Joer een Dîner mat Lëtzebuerger Wäiner am Casino 2000 - op dee Wee koumen am Februar dëst Joer 2800 Euro eran. Deen nächste VinsLux/Télévie-Dîner ass d’nächst Joer de Samschden 3. Februar - et kann ee sech elo schonn umelle iwwer d’Mailadress vinslux@pt.lu.





Fotoen: Ramunas Astrauskas