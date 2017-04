© afp

Et war e Phenomen an den 90er: déi Super NES, oder och nach offiziell Super Nintendo Entertainment System genannt, kéint rechtzäiteg fir ënner dem Beemchen zum Schluss vum Joer zeréckkommen.Nom mega Erfolleg vun der Nintendo Classic Mini zejoert, e Copy Paste vun der alleréischter Console mat 30 Spiller déi virprogramméiert waren, kéint dës Noriicht deene gefalen, déi deemools stonnelaang virum Bildschirm souzen. D'Nofro fir dës nei Editioun war virun e puer Méint esou grouss dass de weltwäite Stock ganz séier eidel war.Quellen, déi Nintendo ganz gutt kennen, behaapten dass d'Mini SNES schonn an der Produktioun kéint sinn. Een zousätzleche Grond fir di japanesch Firma di éischt Mini NES net méi produzéiert huet soubal keng méi do war, wat heiansdo fir ganz vill Opreegung bäi verschiddene Spiller gesuergt huet.Lescht Woch koum d'Erklärung dass de Verkaf vun der Mini NES Console fir Chrëschtdag 2016 eng eemoleg Aktioun war an dass d'Zuel vun den Unitéiten déi disponibel waren, ouni Problem d'Nofro sollt decken. Eng zuel déi ganz kloer vun Nintendo ënnerschat gouf.Verschidde Fans ware scho ganz begeeschtert wéi de Brevet fir d'Manette vun der 4. Generatioun deponéiert gouf, een Zeechen dat u sech villes undeit, wat awer nach net vun Nintendo kommentéiert gouf. D'Firma bleift ganz diskret an dësem Dossier, fir d'Virfreed a fir den Interêt bäi de Fans nach méi ze steigeren.Dëse Modell soll och iwwregens ganz vill Spiller proposéieren wéi déi bekannt Super Metroid, Super Mario Kart, Super Mario World oder och nach Earthbound. Déi original Console war deemools schonn eng kleng Revolutioun am Beräich vun den Funktiounen mat Chrono Tiger oder Secret of Mana, zwee vun den beschten RPG Spiller vun der Zäit.Mat Plug&Play wier dëse System esou einfach wéi déi kleng Schwëster mat Spiller déi schonn op der Festplack installéiert sinn. Et muss ee just nach e bësse Gedold hunn an hoffen dass méi Consolen wéi d'lescht Joer produzéiert ginn!