"WikiTribune" ass den Numm vun der Plattform, wou propper recherchéiert Artikele verëffentlecht solle ginn. All Internetnotzer kann doropper eppes bäidroen an iwwert d'Korrektheet vun dëse Beiträg sollen d'User selwer waachen. Dobäi soll d'Plattform komplett fräi zougänglech sinn, näischt kaschten an op Reklamme verzichten. Genau wéi op Wikipedia, kënnen d'Artikelen dann och vun aneren Notzer geännert an ergänzt ginn.Déi publizéiert Artikele sollen op Fakte berouen an en Afloss op regional a global Evenementer hunn. Zéng professionell Journaliste sollen awer och fir d'Plattform agestallt ginn, déi mat der "WikiTribune-User" d'Artikele op hir faktesch Korrektheet iwwerpréiwen.