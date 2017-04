© mous

Déi schéi Geschicht vu Mous huet deemools ugefaangen, wéi säi Matgrënner, de Josh, lauter Erfindungen fir den Handy an der Schoul entwéckelt hat. Di éischt Inventioun war eng Léisung, fir Kniet am Kabel vum Kopfhörer ze evitéieren. Eng Situatioun, déi ganz vill Leit kennen. An dat war nëmme seng éischt Iddi.Mat der Zäit koumen ëmmer méi Léisungen a säi Kapp. De Josh, den James an hir Equipe hu sech op een anere Problem konzentréiert, deen och ganz vill Proprietairë vun Handy kennen: wann ee se fale léisst. Bildschirm futti, Explosioun vun der Këscht, heiansdo esouguer total Zerstéierung. Fir dee Problem aus de Féiss ze kréien, hu se zesumme ganz haart geschafft an hunn eng Coque erfonnt, déi einfach immens ass.Den Numm seet scho villes aus: "Limitless Case", eng Këscht ouni Grenz, déi mat engem neie Material gebaut gëtt. Airo Shock benotzt eng revolutionär Struktur, déi aus Täsche mat Loft besteet an déi den Impakt vun enger Chute ouni Problem ophuelen. Méi wéi 13 Meter kann den Handy ouni Risiko falen! Tester hunn dëst Resultat méi wéi eng Kéier bewisen: vun der Spëtzt vun engem Kran, laanscht Trapen, vun enger Bréck... keng Bëlz, keng Spuer ass ze gesinn oder ze spieren.Dëse Gadget kéint ganz villen Handyen d'Liewe mat Style retten, et kritt een deen a verschidde Versiounen: Kevlar, Marber, Holz oder och nach Lieder. All Virbestellung gëtt mat engem Bonus geliwwert: e Stéck fir den Handy oder de Kabel egal wou opzehänken, an egal wéi enger Positioun. Eng Case, déi fir d'Versiounen 6 a 7 vum iPhone compatibel sinn an déi och erméiglecht, all Kabel oder Accessoire un den Handy normal unzeschléissen. De Succès ass esou grouss, dass ganz bestëmmt Versioune fir aner Modeller oder Marke spéider missten erauskommen.Opgepasst, dëse Mëttwoch 26. Abrëll ass de leschten Dag vun der Aktioun fir de Lancement vum Produit. Et ginn nach Stécker, déi fir bal d'Halschent vum Originalpräis ze kréie sinn, an dat nëmmen op hirer Indiegogo Säit!