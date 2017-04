X

Am Zentrum vun där Foire stoungen ënner anerem d'Robotertechnik, Virtual Reality an d'Industrie 4.0, also d'Vernetzung vun den industrielle Produktiounsofschnëtter. D'Chambre de Commerce an d'FEDIL haten dofir e Mëttwoch op eng Visite op dee wichtege Rendez-vous fir d'Industrie invitéiert.





Hannover Messe Robotertechnik, Virtual Reality an Industrie 4.0



Nieft enger ganzer Rëtsch vu Roboteren, déi ëmmer méi präzis, ëmmer méi schwéier an ëmmer méi séier kënne schaffen, ass et d'Virtual Reality, déi d'Industrie lues a lues fir sech entdeckt. Mat sougenannte VR-Brëller loosse sech z.B. Produite scho bis zu engem gewësse Grad testen, éier et iwwerhaapt e Prototyp gëtt, seet de Julian Hemle vun CMC-Engineers. E Prototyp gëtt quasi duerch e virtuellen Zwilling ersat. Et kann een do quasi alles man, wat een am realen och maache kéint.

Bis elo waren dës Brëller nach relativ deier, ma dat soll sech dem Julian Hermle no geschwënn änneren. An apropos deier: och Dronen, déi déi meescht vun eis bis elo als Spillerei gesinn hunn, fannen ëmmer méi Zougang an d'Industrie, seet den Thomas Schommler vun der Firma Yuneec. Déi sinn awer dann e bësse méi sophistiquéiert. Déi héich technesch Apparater ginn z.B. bei Inspektiounen oder Search & Rescue agesat.

Donieft waren et och nei Materialien, z.B. där, déi hir Form verhalen an sech dann duerch d'Variatioun vun der Temperatur verännere kënnen, déi ëmmer méi interessant fir d'Industrie ginn. Sou kënnen z.B. Ventiller sech automatesch upassen, ouni gesteiert mussen ze ginn. Iwwerhaapt geet den Trend dohin fir dem Mënsch d'Aarbecht ëmmer méi einfach ze maachen. Ee Beispill ass do eng Zort Exoskelett, deen Aarbechter bei schwéiere Gewiichter kann ënner d'Äerm gräifen, erkläert de Robert Weidner vun der Helmut Schmidt Universitéit. Et ass eng Form vu Rucksak, deen dem Aarbechter wuertwiertlech vun hannen ënnert d'Äerm gräift, wann deen dës Hëllef brauch, jee no Situatioun.

Ma och Aarbechtssécherheet, 3D-Drocker, déi ëmmer méi präzis, virun allem awer och ëmmer méi grouss Stécker kënne printen, an natierlech d'Vernetzung vun der Produktioun, ware wichteg Themen op der Industriefoire.