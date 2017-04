Radioamateure sinn Hobbyfunker an et sinn onheemlech passionnéiert Knëcheler.

Diddenuewen: Ground Control to Major Tom (27.04.2017) Hobbyfunker vun Diddenuewen am Dialog mam franséischen ISS-Astronaut "Major Tom" aka Thomas Pesquet.

Weltwäit ginn 3 Millioune Leit deem komplexe, wëssenschaftlechen Hobby no a verbrénge vill Fräizäit hannert hire Maschinnen. Bei Ground Control Diddenuewen war d’Spannung um Donneschdeg awer aussergewéinlech grouss, well et net drëms goung, mat engem Homolog an der Mongolei oder a Mexiko ze schwätzen, mee mam Major Tom perséinlech, dem momentan populäersten Astronaut a Frankräich.

Zwee Joer haart Aarbecht, vill Kappzerbrieches a Virbereedung hunn du Friichte gedroen. De Veräin krut vun der NASA e präzise Slot fir en Interview vun 10 Minutte mam Thomas Pesquet. Vun 8 Minutte bis 11 op zwou Minutten op 11. D’Radioamateure kënne sech net leeschten, dass e Mikro ausfält. Si kënnen hei och d’Trajectoire vun der ISS auswenneg; wa se bis iwwer Brasilien ass, bleiwe knapps 5 Minutte bis Diddenuewen. Op eemol stoung de Kontakt an d’Leitung war op, fir Froen ze stellen.

D’ISS ass déi komplizéiertst Maschinn, déi de Mënsch jee gebaut huet. Si ass permanent Temperaturen tëscht minus 100 a plus 150 Grad Celsius ausgesat. Grouss wéi e Footballsterrain. Stroum a Sauerstoff musse selwer produzéiert ginn. A si kreest mat 35.000 Kilometer an der Stonn ronderëm d’Äerd.

All aner Expeditioun, déi de Mënsch jee gemaach huet ass e Kannergebuertsdag dogéint.

De pedagogesche Projet zu Diddenuewen wor net nëmme fir d’Schoulklassen eng grouss Inspiratioun. Et war virun allem och eng grouss Unerkennung fir d‘Communautéit vun de Radioamateuren.







Eng Reportage vum Petz Bartz