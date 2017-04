© Facebook SeaBubbles

Den Alain Thébault ass bekannt fir zweemol de Rekord vun der séierster Weltrees am Seegelen gebrach ze hunn. Een Dag sote seng Meedercher "däi Rekord ass ganz gutt fir dech, mä kéints du dat net fir d'Mënschheet oder d'Ëmwelt benotzen?" Dat war de Punkt wou de Seegler sech geduecht huet, dass hien säi Wëssen och fir aner Leit kéint gebrauchen, virun Allem wéi hien am Stau souz zu Paräis oder laanscht de Séi zu Genf.Seng Iddi gesäit aus wéi eng Blos déi op "Schlitter" gebaut ass. 4 Plazen fënnt een an dëser klenger Këscht an et gëtt komplett mat Stroum gedriwwen. Éischt Tester sinn am Mäerz a Südfrankräich duerchgefouert ginn an d'Resultat war méi wéi beandrockend. E Prototyp kann elo gebaut ginn. Zukünfteg Versiounen wäerten e méi modernen, funktionellen an futuristeschen Design kréien.Op sougenannten "Schlitter" ze seegelen huet etlech Virdeeler: et gi praktesch keng Welle produzéiert, de Confort vun de Passagéier ass méi grouss an et verbraucht bis zu 40% manner Stroum. Mat engem elektresche Motor däerf sech och d'SeaBubble an geschützte Zonen bewegen. Tëscht 80 an 100Km an der Stonn kann dës Maschinn erreechen, ouni den Ufer vun de Flëss ze beschiedegen.Mat niddreger Vitesse kann dës kleng Blos aus dem Waasser kommen fir driwwer ze "fléien", an esou Touristen oder Awunner vun enger Staat op eng nei, séier an ëmweltfrëndlech Manéier transportéieren. London, Hong Kong a Paräis wiere scho staark un dëse Projet interesséiert. Flëss déi duerch an ronderëm eng Stad sinn fir esou e Service op, et muss een des nei Weeër just nach benotzen.D'Firma sicht Piloten fir hir éischt "Demo Tour" dëse Summer zu Paräis, méi Info hei ! Bis dëse Freideg, 28. Abrëll kann een sech aschreiwen.