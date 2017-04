© afp

"Wou hunn ech elo mäin Auto geparkt?" Déi Fro ass dacks op engem grousse Parking vum Supermarché, no engem Concert oder engem Fussballsmatch gestallt ginn... Heiansdo huet een och misse vill trëppelen, fir nees heem fueren ze kënnen, dat ass elo eriwwer.Google Maps hat fir d'éischt dës nei Funktioun am Mäerz als Beta-Versioun op Android lancéiert, elo ass et endlech op der normaler App op Android an IOS ze fannen.Et muss ee just di genee Plaz vum Auto an der App späicheren an duerno kritt een de Wee automatesch gewisen. Wat een alles ouni Smartphone géif am Liewe verpassen ...