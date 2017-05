© afp

Samsung ass eng grouss Firma a muss säin Image no baussen ëmmer kontrolléieren. Op sozial Reseauen ass et net anescht, och wa Leit frech ginn oder Dommheeten ziele ginn, musse se korrekt bleiwen. Responsabel vun der Online-Strategie stinn do als Vendeur a mussen all Mënsch respektéieren.Heiansdo deet et awer och gutt, mat Humor op Witzer ze äntweren, och wann de Skandal vum Galaxy Note 7 oder Problemer vun hire Wäschmaschinnen nach ëmmer een Thema sinn. De südkoreaneschen Handyproduzent hat gefrot, dass Usere vum neie Galaxy S8 hir alleréischt Foto mam Smartphone op Twitter géifen deelen.Ganz vill Leit hunn natierlech matgemaach an hir éischt S8-Foto geschéckt. Natierlech koum dann een "besseren" User, deen dat heiten geäntwert hat: "It was a dick pic", wat op Lëtzebuergesch ongeféier dat heiten heescht: et war e Bild vu mengem beschte Stéck. Ganz héijen Niveau natierlech.Doropshin huet Samsung di allerbescht Äntwert gehat, an zwar mat engem eenzegen Emoticon oder Smiley, an zwar ... e Mikroskop.De ganzen Internet huet dëse Weekend doriwwer gelaacht, an d'Leit ware sech alleguer eens: Samsung huet do wierklech e Punkt markéiert, a gläichzäiteg ganz vill nei Fans online gesammelt!Hoffentlech krut deen, dee grad d'Kontroll vum Samsung-Twitter-Account hat wéinstens vu sengem Chef gratuléiert, well déi Attitude einfach di Bescht war, och vläicht fir nei Clienten unzezéien ...