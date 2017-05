Déi nei Leit sollen sou Videoen an Zukunft erausfilteren, heescht et vum Konzern. Si sollen am Laf vum Joer rekrutéiert ginn, huet de Grënner a Chef vu Facebook Mark Zuckerberg bekannt ginn. D'Equipe géif domadder drastesch vergréissert ginn.



Donieft war et d'Informatioun, dass aktuell 4.500 d'Mataarbechter Millioune vun Hiweiser all Woch iwwerpréiwen. D'Online-Netzwierk war an de leschte Woche massiv kritiséiert ginn, nodeems e puer mol Videoen mat Gewaltdote stonnelaang op Facebook ze gesi waren.