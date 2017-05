© knops

© knops

© knops

An dëser digitaler Welt deet et och gutt heiansdo analog Produite virzestellen. Dat heiten ass dat bescht Beispill als Hëllef an eisem geckege Liewen: Stëpp, déi sech dem Kaméidi dobaussen upasse loossen.Et kann ee seng Rou iwwerall mat Knops fannen, oder de Kaméidi vun enger Stad a vu sengem Trafic méi lues dréinen. Wann een op engem Concert ass, brauch ee keng Ouerestëpp méi, et muss een d'Intensitéit vum Schutz upassen. "Dat héieren, wat ee wierklech héiere wëll" ass de Motto.Virun zwee Joer huet eng kreativ Grupp vu Kollegen zu Amsterdam fonnt, dass de Schutz vun Oueren a vum Gehéier net staark genuch wier, virun Allem, wann een an enger grousser Stad lieft. Normal Ouerestëpp hunn de ganze Kaméidi erofgedréckt an d'Qualitéit vum Toun zerstéiert. Hei geet et ëm Intensitéit. Den Toun bleift de Selwechten, just méi lues. Bis zu 40dB manner! Wat fir eis Oueren e Genoss ass.Dat Ganzt geschitt ouni Elektronik, fir esou trei wéi méiglech zum richtege Kaméidi oder Toun ze bleiwen. Näischt gëtt verschafft, just ofgeschwächt. E Knäppchen fir d'Lautstäerkt unzepassen ass dat Eenzegt wat hei muss benotzt ginn. Den Design gouf laang iwwerluecht an d'Resultat ass dacks op friem Leit getest ginn. Den Consommateur gouf vum Ufank un mat integréiert, fir esou vill Feedback wéi méiglech ze kréien.Elo kann een dës revolutionär Ouerestëpp de ganzen Dag droen, ouni et wierklech ze mierken, ausser dass de Kaméidi wierklech méi agreabel ass. De Projet gouf zu 805% op Kickstarter finanzéiert, e Beweis dass vill Leit un dëser Hëllef, fir den Alldag méi schéin ze maachen, intresséiert sinn. Di éischt Liwwerunge si fir November geplangt, als "early bird" kritt een déi fir 50/60€ an den normale Präis läit dann duerno bäi 70/80€. Hei fënnt een alles iwwer Knops.