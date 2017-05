Gutt 36 Minutten nom Start vun der Weltraumgare Kourou an der franséischer Guyane haten déi brasilianesch a südkoreanesch Satellitten hir Positioun erreecht. De Start war u sech fir den 21. Mäerz geplangt.





Schold um Retard waren d'Protester an d'Stroosseblockade vun de Bierger aus dem franséischem Departement Outre-Mer déi Verbesserunge fir hiert Land gefuerdert hunn. Vill Leit hunn weder fléissend Waasser nach Elektricitéit. Doduerch ass d'Weltraumgare zum Symbol gi fir de wirtschaftlechen Desequiliber. Déi franséisch Regierung huet sech doropshin mat der Bierger-Bewegung gëeenegt an dräi Milliarden Euro fir déi wirtschaftlech Entwécklung vum Land an Aussiicht gestallt.