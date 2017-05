PSA: you can backspace on the iPhone calculator pic.twitter.com/sBJMlANDNJ — CENSORED dialogue (@censoredialogue) May 3, 2017

Et ass net déi gréisste News op der Welt, an awer hunn sech ganz vill Leit doriwwer gefreet, well eng grouss Zuel Useren den "einfachen" Täscherechner um Smartphone benotzen.Eng ganz normal Situatioun: dir sidd am Gaang eng wichteg Rechnung anzetippen, an bäi der siwenter Zeil hutt Dir e Feeler gemaach. Amplaz alles nei unzefänken, wéi eis dat dacks virkomm ass, gëtt et eng ganz einfach Léisung: mam Fanger liicht iwwer d'Zuel fueren, fir se ze läschen, a se duerno nei aginn. Méi einfach geet net.Den Internet ass geckeg ginn wou deen, bis dës Woch onbekannten, Twitter User de Video publizéiert huet."Esoulaang mam iPhone gelieft a geschafft an dës Funktioun nach ni gesinn""Firwat wousst kee Mënsch Bescheed???"D'Reaktioune waren nawell iwwerrascht an intresséiert, souwéi och all déi aner Säiten, déi dësen Tweet méi wéi 28.000 Mol weidergeleet hunn.Heiansdo braucht ee just eng kleng Hëllef, an esou gëtt et och méi einfach wann een zum Beispill am Restaurant d'Rechnung deele wëll...