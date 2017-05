Le piratage informatique s'immisce de plus en plus dans les campagnes électorales © AFP/Archives

Hillary Clinton en a été victime l'an dernier, Emmanuel Macron vendredi: le piratage informatique s'immisce de plus en plus dans les campagnes électorales et menace les scrutins à venir au Royaume-Uni et en Allemagne, où la riposte s'organise.

Vendredi soir, juste avant la fin de la campagne présidentielle française, ce sont des milliers de documents internes de l'entourage du candidat d'En Marche! qui ont été publiés sur les réseaux sociaux.

L'opération, baptisée "MacronLeaks" par le site WikiLeaks, a aussitôt été dénoncée par le camp du candidat centriste comme une tentative de "déstabilisation démocratique, comme cela s’est déjà vu aux Etats-Unis pendant la dernière campagne présidentielle".

Emmanuel Macron en meeting de campagne à Paris, le 1er mai 2017 © AFP/Archives

Le renseignement américain avait alors accusé la Russie d'avoir interféré dans le scrutin pour favoriser Donald Trump, notamment via le piratage du parti démocrate de Hillary Clinton.

La multiplication de ces opérations de piratage à grand échelle pose la question de la sécurité des prochains grands rendez-vous électoraux, à commencer par les élections législatives du 8 juin au Royaume-Uni et du 24 septembre en Allemagne.

- Le Royaume-Uni en "état d'alerte" -

Pour l'expert en cybersécurité Ewan Lawson, du centre de recherche Royal United Services Institute, la possibilité qu'une attaque perturbe les élections britanniques n'a rien "d'irréaliste".

"On peut raisonnablement s'attendre à voir des vols de données ou des fuites", dit-il, en soulignant la vulnérabilité des systèmes informatiques des partis politiques.

"Ils sont souvent dénués de systèmes de cybersécurité solides, tout simplement parce que ce ne sont pas des (entreprises) et qu'ils n'ont pas énormément d'argent à mettre là-dedans".

Pour contrer la menace, le Royaume-Uni s'est doté en février d'un nouvel outil: le National Cyber Security Centre (NCSC), censé protéger le pays contre les opérations orchestrées notamment depuis la Russie.

"Il est indiscutable qu'on assiste depuis deux ans à une augmentation des cyberattaques contre l'Occident de la part de la Russie", avait alors affirmé le patron du NCSC, Ciaran Martin, qui a plus récemment promis des moyens supplémentaires pour assurer la protection des législatives.

"C'est un événement d'une importance nationale, nous sommes en état d'alerte", a-t-il dit dans le Sunday Times.

En avril dernier, le NCSC a ainsi convié les partis politiques britanniques à des séminaires de cybersécurité pour les aider à mettre en place les dispositifs idoines dans la perspective des législatives.

"La question n'est pas de savoir ce qu'il faut faire une fois que c'est arrivé, mais de faire en sorte de prendre les mesures nécessaires pour que personne n'interfère dans notre processus électoral", a souligné mardi la Première ministre Theresa May.

- 'Défi international' -

Le problème se pose en des termes similaires en Allemagne, où avait également été annoncé en octobre la création d'un cyber-département.

"Les indices de tentatives pour influencer les élections législatives se multiplient", a indiqué jeudi Hans-Georg Maassen, président de l'Office de protection de la Constitution allemande, l'équivalent du renseignement intérieur, en mettant, là aussi, en cause le Kremlin.

M. Maassen a rappelé que le candidat social-démocrate aux législatives de septembre, Martin Schulz, avait été victime d'une campagne de désinformation affirmant que son père avait été commandant d'un camp de concentration.

D'autres attaques informatiques d'envergure et campagnes de "fake news" ont également touché le pays: piratage des routeurs de Deutsche Telekom, prétendu viol d'une adolescente germano-russe par des migrants, attaque au cheval de Troie contre le Bundestag...

Les médias allemands soupçonnent en particulier Moscou de chercher à influencer la vie politique allemande à travers les 3,2 millions de ressortissants des ex-républiques soviétiques arrivés en Allemagne après l'éclatement du bloc de l'Est, et qui disposent pour la plupart de la nationalité allemande.

"Nous savons que le thème de la cybercriminalité est aujourd'hui un défi international", a souligné la chancelière allemande Angela Merkel, à l'occasion d'une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine à Sotchi mardi.

"Ce que je peux dire, c'est que je ne fais pas partie des gens qui ont peur. J'ai l'intention de faire campagne avec mes convictions. S'il y a des fausses informations grossières (...) alors évidemment nous agirons de manière résolue", a-t-elle prévenu.