© afp

Bäi enger Interventioun vun den Hëllefsdéngschter gëllt virun Allem eng Saach: d'Zäit. Et soll een esou séier wéi méiglech op der Plaz sinn, fir hëllefen ze kommen. Am Fall vun engem Malaise, engem Brand oder enger Explosioun.



Dës Këscht, déi eng Plaz markéiere kann, soll de Pompjeeën, der Ambulanz oder der Police eng kloer Lokalisatioun vum Accident ginn. "Ech hat d'Iddi fir d'éischte Kéier während enger Interventioun" sot den Alexandre Defromont, Beruffspompjee zu Salon-de-Provence an de Bouches-du-Rhône, deen dës intelligent Këscht erfonnt huet, déi eng ganz hell Luucht produzéiert, déi ee bis zu 10 Kilometer gesi kann. All Gebai, sief et Haus oder Residenz, kann domadder equipéiert ginn an esou eng ganz kloer visuell Hëllef fir d'Déngschter leeschten.



"All d'Rettungsdéngschter hunn dacks Problemer, fir eng Adress ze fannen, een Zäitverloscht, dee fir d'Retten vun engem Liewe problematesch oder souguer dramatesch ka ginn", huet de jonken Erfinder vun dësem System, dee mat enger Télécommande oder mat enger App benotzt gëtt, betount.



D'Këscht muss op der Mauer vum Gebai op der Säit vun der Strooss installéiert ginn a kann, am Noutfall, Pompjeeën uruffen an hinnen all d'Donnéeë vum Haus weiderginn: de genaue Standuert, de Code fir eranzekommen, de medezineschen Dossier vun den Awunner, fir esou d'Aarbecht vun de Rettungsdéngschter méi einfach ze maachen.



© afp



"De System schéckt automatesch Donnéeën vum Patient: Alter, Geschlecht, Traitementer oder Allergien", esou den Alexandre Defromont, fir nach méi Zäit gewannen ze kënnen.



Mat dëser Erfindung huet de Beruffspompjee déi héchst Auszeechnung vum Concours Lépine kritt: de Präis vum Président de la République an déi faméis Vase mat Porzeläin vu Sèvres.