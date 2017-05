Zanter iwwer 30 Joer schafft den Sam Scimemi an der Weltraumfuerschung an hien huet bei grousse Projeten vun der US-Weltraumagence NASA matgeschafft.

"Et ass e laangfristegen Investissement , et wäert net séier goen, dowéinst brauch een eng Visioun, d'Ausdauer an den Äifer fir weider ze maachen, well et ass eng joerzengtenlaang Aarbecht"

Technologie fir um Asteroid matière premiere ofzebauen, ass gréisstendeels bekannt, d'Schwieregkeet ass awer, fir bis dohinner ze kommen , sou de NASA-Expert. A genee dowéinst ass et schwiereg elo schonn ze soen, wéini de Spaceminuing Realitéit gëtt.

Fir d'grouss Skeptiker vum Spacemining-Projet war et awer deen heiten Message. "Wat ech ech géing soen ass dat Science-Fiction Realitéit ka ginn".