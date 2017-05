© skin motion

Soundwave Tattoos gouf vun zwee Kollege gegrënnt, wéi se déi éischt Zeil vum Elton John sengem Tiny Dancer tätowéiert kruten. Eng Frëndin huet du gefrot, ob et net intressant wier wann een dat Stéck och op der Haut kéint lauschteren. Dat war de Moment, wou de Nate d'Iddi hat, fir esou eng App ze lancéieren. Mat engem klenge Video op Facebook, huet hie gemierkt, dass Leit dobaussen ouni Problem fir esou e Konschtstéck bezuele géifen.Nodeems hien de Patent fir personaliséiert Tattooen an der erhéichter Realitéit geschriwwen huet, gouf Skin Motion programméiert, eng nei App déi den Tattoo lieweg mécht.De Prinzip ass einfach, et hëlt een eng Musek, een Toun oder Geräisch op, dat Ganzt gëtt an d'App eropgelueden an déi kreéiert eng grafesch Well, déi den Toun representéiert, déi da vun engem zertifiéierten Skin Motion-Kënschtler op d'Haut tätowéiert ka ginn.Duerno brauch een nëmmen d'App fir den Tattoo ze scannen an den Toun, dee sech hannert der Grafik verstoppt, ofzelauschteren.

Als Tattoo-Artist muss ee sech onbedéngt aschreiwen, fir zum Skin Motion Artist Network offiziell ze gehéieren. Nëmmen doduerch kann een och méi spéit dem Client säi Konschtwierk op der Haut veréiwegen.Fans kënne sech am Moment nach an der Virbestellung een Tattoo sécheren , den offizielle Start vum Konzept ass fir Juni virgesinn.Et muss een dovunner ausgoen, dass de Präis fir den Tattoo net mat am Präis vun der App dran ass, fir dass d'Kënschtler déi dat herno an hirem Studio reproduzéieren, och hiert Liewen domadder verdénge kënnen.