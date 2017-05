© business korea

© afp

Et kéint sinn, dass mir an eisem Alldag esou Autoen begéinen, déi ganz eleng fuere kënnen. Tester gi mëttlerweil op méi Plaze duerchgefouert, wat mat sech bréngt, dass et heiansdo zu Accidenter mat Foussgänger, "normalen" Autoen, Vëloen oder Camionen kënnt. Bis elo ouni schlëmm Konsequenzen.Fir dës Gefor aus dem Wee ze goen, huet déi Südkoreanesch Regierung e Projet guttgeheescht, deen eng nei Stad virgesäit, wou nëmmen esou automatesch Autoe fueren. Eng Geeschterstad souzesoen, wou Ingenieuren an Techniker op enger isoléierter Plaz wunnen an hir Gefierer an aller Rou a Sécherheet teste kënnen.Alles ass hei wéi an enger richteger Stad realiséiert ginn: Gebaier, Kräizungen, Luuchten, Autobunnen, Stroossen, Trottoiren, Rondpointen a Parkplazen. Op 356.123 Quadratmeter sollen dës Autoen a reelle Konditiounen getest ginn, fir e Budget vu ronn 11 Milliarden Won, dat sinn ëmgerechent bal 9 Milliounen Euro. Am Vergläich huet Mcity, déi amerikanesch Stad um Campus vun der University of Michigan, knapps 130.000m².Südkorea wëll esou géint de Monopol vu Japan oder vun den USA kämpfen, an national Firmen ënnerstëtzen. Sëlleche südkoreanesch Entreprise wäerte sech deemnächst um K-City-Campus etabléieren, wéi zum Beispill Hyundai a Kia, déi zu der nämmlechter Grupp gehéieren, awer och Samsung, SK Telecom oder och nach Naver, e Web-Portal. Zesumme schaffen fir d'Technik no vir ze bréngen.Uganks 2018 misst dës nei Stad fäerdeg sinn, am Oktober dëst Joer missten déi éischt Mataarbechter awer schonn ukommen, fir de Recht vun den Infrastrukturen esou optimal wéi méiglech fäerdeg ze bauen.Een Zil gouf scho festgeluecht: bis 2020 sollen automatesch an autonom Auton mam Niveau 5 fuere kënnen, wat esouvill heescht wéi de Computer huet total Kontroll iwwert den Auto. Ouni mënschlechen Asaz. Ouni Accidenter, hoffentlech.